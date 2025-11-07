高雄女「沒掛號闖診間」想問病情！遭拒惱羞嗆「缺錢」醫師怒提告
高雄阮綜合醫院近日傳出一起醫療糾紛，一名女子因母親就醫未掛號便直接闖入診間要求醫師說明病情，遭醫師依規定拒絕後，竟在門外出言譏諷對方「缺錢」，引發現場衝突。該名醫師不滿名譽受損，已依法提告，院方則表示將配合司法釐清責任。
事件發生於11月6日，女子將影片PO網表示，88歲母親日前由居服員陪同就醫，醫師建議若家屬有疑問可親自前往說明。隔日她陪同母親回診進行輸血時，得知同一名黃姓醫師當天有門診，便前往診間詢問母親病情，但因未掛號被醫師當場拒絕。女子不滿之下，在診間外高聲指責醫師，甚至暗指對方為了健保申報刻意要求掛號，語帶諷刺稱其「缺錢」。
衝突影片曾短暫上傳至社群平台，引發熱議。從畫面可見，黃姓醫師情緒激動走出診間，質問女子「沒掛號憑什麼闖進來」，並直言對方的言語已損害其名譽。女子則辯稱自己並未指名道姓，雙方一度爭執不休。
阮綜合醫院表示，依醫療規定，醫師在未掛號及未確認身份的情況下不得任意說明病情，以保障病人隱私與醫療品質。護理人員亦證實，當時女子確實在診間外大聲抱怨醫師「缺錢」，干擾正常看診秩序。
院方強調，黃姓醫師已依法提告妨害名譽及妨害醫療業務執行，相關事證將交由司法單位審理。對於病人及家屬關心的病情問題，應透過正規掛號與諮詢程序進行，醫療過程需雙方互相尊重，方能確保安全與效率。
事件曝光後，許多網友與醫界人士力挺醫師立場，批評該名家屬不尊重醫療程序，留言指出「醫療不是客服窗口」、「這種不理性病患才是醫療崩壞原因」、「問病情不用掛號？那醫師怎麼看診！」並呼籲社會尊重醫療人員專業，避免類似衝突重演。
