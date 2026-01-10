高雄女「路過消防隊」突腹痛 緊急借廁所竟「生下死胎」

急診。廖瑞祥攝



高雄市橋頭區昨（1/9）日晚間發生一起事件，一名年約30多歲的女子，當晚10點多行經橋頭區甲樹路一帶時，因身體不適向甲圍消防分隊借用廁所，未料卻在廁所內小產，胎兒當場已無生命跡象，後續由救護人員協助將女子送醫治療。

據了解，該名女子當時自述因頭痛不適，準備前往婦產科就醫，途中經過消防分隊時突感強烈腹部不適並急需如廁，遂向消防人員借用廁所。未料進入廁所後，竟產下一名胎兒。經初步確認，該名胎兒約16週大，屬不足月流產。

消防人員察覺異狀後立即通報，並由救護人員進行初步處置，隨即將女子送往醫院救治。不過，胎兒在現場已明顯死亡，未能搶救。

對此，岡山警分局表示，警方於9日晚間接獲通報後，隨即派員前往現場了解，並依規定通知採證小組進行蒐證及相關採證作業。經初步了解，該名女子已由消防人員協助送醫，胎兒部分則已無生命跡象。

警方指出，本案後續將依程序報請橋頭地檢署依法相驗，以釐清胎兒死亡原因及相關經過。同時，也已依規定通報社會局進行後續關懷與必要協助，相關調查均依法辦理，詳細案情仍有待進一步釐清。

