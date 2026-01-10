高雄好伴講座：寵物火災逃生全攻略 濃煙屋模擬實測

高市動保處「好伴講座」首場登場，飼主帶毛孩實境演練濃煙屋逃生。（高雄市動保處提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市動物保護處1月10日舉辦馬年首場「好伴講座」，邀請消防員莊孟萍分享人寵防災知識，並設置濃煙屋讓飼主帶毛孩實際演練火場逃生，提升家庭防災能力。

災害發生時，能否保持冷靜及快速判斷，是保障人寵安全的關鍵，為提升飼主與毛孩的防災韌性，高雄市動物保護處於1月10日上午舉辦「好伴講座」，特邀高雄市消防局第四大隊大樹分隊、以救援動物經驗豐富聞名的莊孟萍擔任講師。

現場設置「簡易濃煙屋」，模擬火場低能見度情境，讓飼主親身體驗並學習如何引導毛孩安全逃生。

動保處表示，防災並非僅靠政府與專業救援人員，具備基本判斷力與行動力的民眾，才是降低傷亡的第一線力量，去年度多場「好伴講座」廣受好評，今年延續辦理，強化飼主對寵物安全的認知，也推動民眾日常生活中養成防災習慣。

課程重點包括火場逃生避難解析、居家安全設備使用以及地震緊急應變，並強調事前演練的重要性，透過濃煙屋模擬，飼主可在低能見度下練習引導毛孩冷靜移動，提升黃金時刻的應變能力。

高雄市農業局長姚志旺表示，寵物已成家庭重要成員，市府將持續舉辦「好伴講座」，協助市民成為在關鍵時刻「撐得住」的防災力量，與毛孩共同守護家園。

