高雄好市多要搬家了！確定遷址亞灣 80 期重劃區

高雄好市多確定遷址的消息正式拍板。好市多（Costco）執行長日前在財報說明會中透露，台灣將有一間門市納入遷址計畫後，台灣好市多也於 12 月 15 日證實，規劃搬遷的正是經營近 28 年的「高雄店」，新址將設於亞洲新灣區 80 期重劃區，未來將以更大的空間與更完善的設施，持續服務南台灣消費者。

高雄好市多於 1997 年在中華五路開幕，是好市多進軍台灣的第一家分店，也被視為品牌的「起家厝」。

這次遷址並非單一個案。好市多執行長 Ron Vachris 在 2026 會計年度第一季財報會議中指出，集團除持續展店外，也會針對「營收表現亮眼、但空間與停車容量已接近飽和」的門市進行整體搬遷，以提升營運效率與會員體驗。

依規劃，2026 會計年度將有 5 家門市遷址，包含美國 3 家、加拿大 1 家，以及台灣 1 家，而台灣這一間即為高雄店。

台灣好市多副總經理王友玫也證實，新址選定亞灣 80 期重劃區，該區目前仍在開發階段，確切開幕時間尚未公布。不過，亞洲新灣區近年已成為高雄市政府重點發展區域，結合展演場館、商辦、科技產業與多項公共建設，交通條件與腹地彈性相較舊址更具優勢。

財報顯示，好市多全球同店銷售年增 6.4%，電商銷售成長更超過 20%，管理層也指出，未來將更重視地段優化與單店效率，遷址升級將是關鍵策略之一。

