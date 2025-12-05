高雄好熱！CORTIS首來台「裝備超輕便」 AAA韓星機場時尚一次看

韓國新人團體CORTIS首度來到台灣，穿著輕便的休閒服裝。（圖／TVBS）

韓流明星5號下午接連抵台參加AAA頒獎典禮，多組藝人首度訪台卻面臨台韓「溫差挑戰」。人氣男團CORTIS、RIIZE及TWS等韓國藝人陸續抵達小港機場。由於韓國剛下初雪，與高雄溫差高達20多度，許多藝人從穿著厚重冬裝抵台後紛紛脫下外套。台灣藝人舒華則回到家鄉擔任ACON主持人，展現時尚穿搭。然而，TWS少了身體不適的大陸籍成員韓振，日本歌手CHANMINA也因健康因素臨時取消來台。

韓國新人團體CORTIS首度來到台灣，穿著輕便的休閒服裝。（圖／TVBS）

韓流明星們陸續抵達台灣參加頒獎典禮，卻不約而同地遇到了台韓溫差的挑戰。人氣男團CORTIS成員們似乎早已了解台灣的天氣狀況，抵台時就選擇了輕便的穿著風格，身穿帽T並戴著白色口罩，以休閒裝扮現身小港機場。這是CORTIS首次來台，他們一抵達就感受到了粉絲的熱情，成員們一邊點頭一邊向粉絲揮手致意。有趣的是，CORTIS在仁川機場的穿搭與抵台後幾乎沒有變化，讓粉絲笑稱是否是趙雨凡事先提醒了他們台灣的天氣。

RIIZE抵達台灣後把原本穿在身上的外套全脫掉了。（圖／TVBS）

同樣首度到高雄的男團RIIZE則明顯被台灣的溫暖天氣所影響。在韓國時，RIIZE成員們還穿著外套，並配戴圍巾和羽絨外套，畢竟韓國當時剛下初雪，天氣相當寒冷。然而，一抵達台灣後，面對高達20多度的溫差，他們紛紛脫下了厚重的冬裝。

舒華回到家鄉擔任ACON主持人。（圖／TVBS）

台灣藝人舒華則從韓國回到家鄉，擔任ACON的主持人。她身穿紅色背心搭配白色蕾絲上衣，中長裙配靴子的造型宛如走在伸展台上。有趣的是，舒華在抵達台灣前還穿著米白色外套，但一到台灣後，外套就直接被她掛在了手臂上。

而男團TWS首次來到台灣，似乎沒有預料到天氣如此炎熱。他們現身小港機場時，依然全副武裝，有的成員戴著帽子，甚至連圍巾都原封不動地戴著。不過，這次TWS受邀演出卻少了一位成員。經紀公司發表聲明表示，大陸籍成員韓振因身體狀態不佳，無法出席此次活動。此外，日本歌手CHANMINA也因健康因素臨時取消來台。對此，粉絲們雖然感到可惜，但也紛紛表示理解，認為身體健康最重要，相信未來還會有機會與偶像見面。

