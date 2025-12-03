高雄姊弟戀殺妻...狠夫落網態度超冷靜 行兇動機成謎

警車示意圖。取自Pexels



高雄市鳥松區上月29日驚傳駭人殺妻命案！據了解，涉案的43歲劉男與50歲哖姓妻子因口角爭執，演變成凶殺案；劉男氣憤之下持剪刀猛刺妻子，全案因死者弟弟一直聯繫不上姊姊，報警後才曝光，據了解，劉男落網後神情冷靜，態度相當不配合。

警方調查，涉案的43歲劉姓男子與50歲死者哖姓女子為姊弟戀，案發當天下午4時許，哖女回到位於鳥松區松的透天別墅，雙方爆發激烈口角，劉男情緒瞬間失控，拿起剪刀朝妻子猛刺，刀刀直指要害，造成死者大量失血當場倒地。

廣告 廣告

死者頭、臉、頸、胸、腹多處中刀滿身是血，案發後劉男棄刀逃逸；由於死者弟弟一直聯繫不上姊姊，驚覺有異，趕緊向警方報案。

警方獲報後，隨即封鎖現場並展開追緝，循線在劉男住家附近500公尺草叢內發現劉男，當場以現行犯將人逮捕到案。據了解，劉男落網後，神情冷靜，犯後態度相當不配合。

檢警相驗確認死者死因為失血性休克，檢察官陳俊宏訊後依殺人罪向法院聲押劉男獲准，詳細犯案動機與經過仍有待進一步調查釐清。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

合法剝削？助理費除罪修法周五上線 高市助理工會怒：替貪污者開後門

選舉空戰開打！罷韓成員再出手 光頭看板酸柯志恩「女版韓國瑜」

全聯鯛魚排爆禁藥！業者複驗沒檢出 高市衛生局親揭原因