高雄30日晚間一場婚禮，讓全場賓客都笑翻，新郎打扮成豬八戒，袒胸露肚進場，手裡還拿著九齒釘耙，很有創意，新郎幽默自嘲，當初拍婚紗就選定豬八戒造型，如今在婚宴上重現，賓客也笑說，新郎露得比新娘還要多。

新人6年前拍的婚紗照，就選定豬八戒服裝，如今重現經典造型。（圖／新郎提供）

宴會廳大門一開，新人換裝二次進場，但怎麼有隻豬八戒。新郎犧牲色相，扮成豬八戒，長長的耳朵，手拿九齒釘耙，揹著彩球，最傳神的當然是圓圓的肚子，新娘也超配合，瞬間全場歡呼。高雄30號舉辦的這場婚禮，新郎高度還原豬八戒娶親典故，袒胸露肚進場，吸引全場目光。新郎簡先生：「算是一個梗，大家其實還在看影片啦，主持人cue了一下之後，才回過神來，然後我們就被圍剿了。」豬八戒迎娶美嬌娘，新人的創意引起轟動，簡先生說，夫妻兩人6年前就拍婚紗照，當初為了替朋友開的派對服飾店宣傳，其中一套，就選了豬八戒服裝，兩人今年才補辦婚禮，決定在喜宴上，重現經典造型。

高雄婚禮新郎扮「豬八戒」進場 賓客笑稱：新郎露得比新娘多

新郎打扮成豬八戒，吸引全場目光。（圖／翻攝畫面）

新郎簡先生：「因為我們當初拍婚紗照，也是有拍豬八戒的裝扮，也看我胖習慣了，所以就沒有關係，雙方家長都不干涉我們的婚禮，他們想要阻止也來不及了。」新娘莊小姐：「其實是我主動要求的，因為我覺得這樣很逗趣啊，跟一般婚禮不太一樣。」網友也笑說，第一次看到新郎露的比新娘還要多的婚禮，原來西式禮服指的是西遊記，更有人發問，肚子是真的嗎？長輩親友都沒有太多意見，放手讓新人規劃，果然笑果十足，比一般婚禮更讓人印象深刻。

