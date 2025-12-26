高雄婦理賠談不攏突亮利器 員工「反鎖」疏散人群

高雄市 / 綜合報導

高雄一名62歲女子，到前鎮區中山二路上一間保險公司洽談醫療理賠事宜，疑似與壽險人員起爭執，涉嫌亮出利器恐嚇，現場一名員工，相當機警，第一時間立刻打開門，疏散所有人，之後就把女子反鎖在內，趕緊報案，員警到達將女子逮捕，女子供稱利器是切水果用，警方持續調查她的動機，依恐嚇公眾罪移送法辦。

穿著白色羽絨外套的女子，情緒相當激動，到場員警甚至得兩人合作，才能將她制伏，控制在座椅上，原來稍早前，她在保險公司內亮出利器，內部員工聽到不尋常動靜，擔心傷及無辜，當機立斷到戶外求救，同時展開疏散行動。

目擊民眾VS.記者說：「員工都跑出來了。」這一名穿著藍色衣服的男子，不斷指揮要大家往外撤離，保命要緊，短短幾分鐘，公司內部清空，只剩女子，眼看時機成熟，員工隨即把門反鎖，等待警方到場。

陳姓女子VS.員警說：「切水果啊，啊妳利器在哪裡，對啊，大家冷靜一下好好談。」女子稍微緩和，更聲稱手中利器是切水果用，但當時行為已經造成恐慌，當場被上銬逮捕。

記者VS.陳姓女子說：「對保險公司有什麼不滿嗎，妳帶利器是有預謀的嗎。」準備移送時面對問話，全程一語不發，整起事件是「保險理賠糾紛」引發。

目擊民眾說：「她就在裡面揮利器，然後員工跑出來，他們把門關住，讓她關在裡面。」52年次的陳姓女子，26號午間獨自前往高雄中山二路上的保險公司，準備洽談「醫療保險理賠事宜」，結果雙方談不攏，讓她氣憤地大吼大叫，被帶到小房間內後從包包中掏出利器，嚇壞在場所有人。

高雄前鎮分局復興所長陳勇旭說：「喝斥陳女將刀械交出並以現行犯逮捕，依恐嚇公眾罪調查訊問後，移請高雄地方檢察署據以偵辦。」幸好這名機警的員工，在驚險時刻，臨危不亂、應變得宜，讓其他民眾安全疏散，而持利器的女子，被依現行犯逮捕送辦，警方持續釐清 她 的動機。

