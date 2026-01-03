高雄婦違規轉彎撞機車！經典裕隆速利303W老車引注目

高雄市三民區昨（2）日發生一起轉彎汽車與機車碰撞車禍，肇事的藍色車輛被民眾發現是裕隆「速利303W」旅行車款，最新的年份也已超過33年，在此次車禍中「破相」。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄市三民區昨（2）日發生一起轉彎汽車與機車碰撞事故，76歲張姓婦人開車違規右轉，造成32歲洪姓男騎士擦撞受傷，詳細肇事原因警方尚在釐清中，不過張婦所開的藍色車輛，被民眾發現是裕隆「速利303W」旅行車款，最新的年份也已超過33年，直呼是當年國產「最耐操」代表車款。

車禍發生於昨日中午1點9分，張婦開車從中華二路南向，直接從快車道要右轉力行路，轉彎過程與同向慢車道的直行機車擦撞，騎車的洪男倒地擦挫傷，所幸經送醫治療沒有大礙；張婦所開的車輛則右車頭輕微毀損，人沒有大礙。

廣告 廣告

高雄市三民區昨（2）日發生一起轉彎汽車與機車碰撞車禍，肇事的藍色車輛被民眾發現是裕隆「速利303W」旅行車款，最新的年份也已超過33年，在此次車禍中「破相」。（警方提供／任義宇高雄傳真）

警方到場確認雙方均無酒駕，初步分析肇事原因為張婦在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，詳細事故責任仍待交通警察大隊進一步鑑定分析。

不過張婦所開的車輛，為裕隆在民國68年至82年間所推出的「速利303W」旅行車，在當時就以經濟耐用出名，這次發生車禍讓人不少老一輩的路人驚呼「這車還能開？」、「該進博物館的車了」、「耐操不是說假的」，也有人心疼一代經典車款在車禍中「破相」，感慨「不知道還能不能修，希望不要就此報廢」。

警方針對民眾對「經典車」的關心，回應說該車擁有正常牌照，也有定期檢驗紀錄，張婦也持有合格駕照，確認該車確實仍符合上路資格。

更多中時新聞網報導

森恬CP《一級棒》唱出收視高點

aMEI自掏腰包唱好唱滿被讚跨年晚會天花板

AI育兒別全信 診斷仍需醫師