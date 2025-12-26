高雄婦「保險理賠遭拒」持刀恐嚇行員！嚇壞現場民眾 遭警上銬帶回

高雄市前鎮區，一名婦人因醫療保險理賠遭拒，竟亮出刀具恐嚇行員。（警方提供）

高雄市前鎮區，一名婦人因醫療保險理賠遭拒，竟亮出水果刀恐嚇行員，引起現場民眾驚慌，所幸未造成人員受傷。警方接獲通報後，立即派員到場，將婦人上銬帶回警局進一步訊問。

高雄市前鎮區一間保險公司今日（26日）上午約11時許，發生持刀恐嚇事件。62歲的陳姓婦人前往該保險公司申請醫療保險理賠，因理賠遭拒與行員發生爭執，情緒激動下拿出水果刀威脅現場人員。事件驚動其他民眾，分行大廳一度陷入混亂，多名顧客與行員隨即疏散到外。

廣告 廣告

警方接獲通報後，前鎮分局復興所立即派員到場。2名員警到達現場時，陳婦已將水果刀放入手提包內，警方要求她交出刀具，一度遭到拒絕，最終陳婦被以現行犯逮捕並上銬，帶回警局進一步訊問。

警方初步調查顯示，陳婦因保險理賠問題與行員溝通過程中情緒失控，將依《刑法》第151條「恐嚇公眾罪」進行調查，並移請高雄地方檢察署偵辦。

更多鏡週刊報導

連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？

國小生騎UBike擦撞法拉利！高昂維修費曝光 網驚：財負自由了

好市多驚見「1玩具」2.9折出清！ 網友笑翻：低消2台才能玩