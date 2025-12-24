高雄媽祖港橋人行道 挨批照明不足

剛完成改建的媽祖港橋，遭民眾反映人行專用橋沒有路燈，高市府回應，人行橋並未在改建範圍，將於會勘後盡速改善。（任義宇攝）

連接高雄市前鎮、鳳山地區的媽祖港橋，因應橋體老舊及捷運黃線工程，改建3年直到日前完工，卻被發現改建後的橋梁人行道缺乏路燈，居民諷「蓋3年連燈都沒有」，民代盼盡快改善。高市府回應，民眾所反映下游側舊有人行橋並未納入改建範圍，將於會勘後盡速改善。

媽祖港橋於本月完成改建並開放通行，橋身漆上嶄新橘色油漆，讓鳳山、前鎮區居民喜稱「不用再繞遠路」、「蓋3年終於蓋好」，但有居民夜間下班時，搭捷運至前鎮高中站走上媽祖港橋返家，竟發現改建後的人行專用橋缺乏照明，擔心上下橋處有樓梯容易發生危險。

臉書地方社團「小港、前鎮在地人」中也有民眾貼文討論，媽祖港人行橋「走起來真的很暗」，讓居民留言盼改善，也有人狠酸「蓋3年連燈都沒有」、「蓋了3年蓋這個鳥樣」、「可以再發包賺一次」。

高雄市新工處澄清，民眾所反映的下游側人行專用橋，非屬於橋梁改建範圍，改建後車行媽祖港橋，於上游側配置有4.2公尺寬人行道，並附設照明設施，目前皆正常運作，至於改建3年主因是橋梁下方同時配合捷運黃線潛盾隧道施工辦理地層改良，拉長整體施工期程。

負責維護人行專用橋的公園處，針對照明不足問題回應，居民所反映事項將盡快安排會勘，並辦理檢討改善。

高雄市議員李雅靜指出，上周北市才發生隨機殺人事件，讓社會對公共安全高度關注，若人行專用橋夜間照明不足，不僅影響通行安全，更會形成治安死角，要求市府相關單位盡速全面檢視，並補強市區路燈與照明設施，必須把安全做到位，不能等憾事發生才亡羊補牢。