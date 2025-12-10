高雄媽祖港橋明中午全線通車 往來前鎮、鳳山不用再繞路

改建3年的高雄市媽祖港橋，將於明（11）日迎來全線通車，讓當地居民大讚「終於不用再繞路」。（高雄市工務局提供／任義宇高雄傳真）

橫跨前鎮、鳳山區的重要交通要道的前鎮媽祖港橋，歷經3年多改建施工，目前已進入完工收尾階段，高雄市副市長林欽榮今（10）日前往視察工程進度，宣布明日中午全線完工通車，讓當地居民大讚「終於不用再繞路」。

媽祖港橋自因舊橋年久老舊，加上要讓捷運黃線未來在河底行經，自111年啟動改建，改建過程僅用單邊車道雙向通行，因此每逢尖峰時段便大塞車，且多次為施工全面封閉，用路人只能改走海邦橋等替代道路。

高雄市副市長林欽榮今（10）日前往媽祖港橋視察工程進度，宣布明日中午全線完工通車。（高雄市工務局提供／任義宇高雄傳真）

林欽榮今日前往視察工程進度，指出目前橋面已進入最後收尾階段，正利用夜間時段進行橋面及周邊道路的瀝青鋪設與標線畫設作業，預計可較原訂年底通車目標，提前至明日中午開放全線通車。

工務局竊紹，改建後的媽祖港橋全長59公尺、橋寬拓增至25公尺，採鋼構梁型式，未來往前鎮將提供3車道、往鳳山方向2車道及人行道，大幅提升通行效率與交通安全性，因該處腹地狹小且車流量高，採用「半半施工」方式，盡可能於改建期間保持車輛通行。

此外，橋梁底下未來為捷運黃線路廊，顧及捷運隧道潛盾施工安全，在媽祖港橋改建同時經由府級協商由捷運局投入經費約1億元，啟動捷運黃線行經媽祖港橋路段下方橋墩的「地質改良作業」，以致上下游側橋梁改建時程合計多費時約1年施工時間。

交通局則說，媽祖港橋改建後，南側增加人行道完善該路段人行空間，搭配媽祖港橋上下游車道配置調整，車道容量增加1成，能提升道路旅行服務水準，旅行時間改善約5-10％，可改善前鎮與五甲地區的區域交通。

而海邦橋在施工期間肩負北上右轉車流替代動線的任務也終於結束，在媽祖港橋完工通車後，未來中山四路、海邦橋路口將改為汽車僅准直行，需右轉的汽車可通行媽祖港橋，或至下游右轉新凱旋路，機車則維持現有動線右轉。

