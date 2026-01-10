南部中心／陳家祥、陳芷萍 高雄市報導

高雄一名孕婦9日晚突然肚子痛，先生趕緊載她去醫院，途中經過橋頭消防隊，孕婦去借廁所，不料卻是小產，但孩子太小，未滿四個月，已無生命跡象。先生說，這已經是太太第二次流產，所以非常難過。





高雄孕婦突肚子痛借消防廁所 不料小產 不足4月無生命跡象

（圖／民視新聞）

深夜十點半，一輛轎車停在消防隊，車上下來一對夫妻，太太似乎很不舒服，來要跟消防隊借廁所，過沒幾分鐘，人卻坐上了消防隊的救護車，被送往醫院。當事先生難過的說：「來的時候跟消防大哥說借個廁所，我老婆懷孕了但她現在肚子很痛，我當時以為她可能想要上廁所，那一進去沒多久，就哭了她就出來了。」橋頭分隊小隊長陳裕盛：「她從裡面出來，跟我們同仁講說她流產了，然後我們有進去協助，然後看到一個四個月大的嬰兒，然後已經沒有生命徵象了。」

高雄孕婦突肚子痛借消防廁所 不料小產 不足4月無生命跡象

（圖／民視新聞）

原來這對夫妻是住在高雄岡山，太太懷孕四個月，晚上七點多突然肚子痛，先生九點下班後，就開車載著太太要去醫院急診，途中經過橋頭消防隊借廁所，沒想到卻是小產，而這已經是太太第二次流產。當事先生：「第一胎是還沒三個月，那時候沒心跳，在肚子裡就沒心跳，那時候只能做引產，這是第二胎，那這一次是有撐過三個月，我們今天原本是要產檢了。」岡山分局甲圍派出所長黃宸緯：「胎兒經確認已無生命跡象，後續警方將依程序報請橋頭地檢署依法相驗。」孩子沒了，儘管夫妻倆都很難過，警方還是得依法報警檢方相驗，同時也會請社會局協助關心。













