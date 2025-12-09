▲高雄學子勇奪德國iENA國際發明展2金牌，市長陳其邁市政會議公開嘉勉表揚。（圖／高市府教育局提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄學子勇闖國際賽事再傳佳績！鳳山高中、復華中學與高雄美國學校師生於「2025年 iENA 德國紐倫堡國際發明展」表現亮眼，共奪下 2 面金牌。市長陳其邁今（9）日於市政會議上特別公開嘉勉獲獎學生與指導團隊，肯定他們以創新精神展現高雄教育實力，更為臺灣在國際舞台再添佳績。

今年金牌作品均從日常生活需求出發，兼具創意與實用性。鳳山高中吳柏潁、復華中學吳柏銳兩兄弟，針對「自助餐結帳易受人為計算影響」的問題，運用 AI 影像辨識與秤重模組，研發出「智能秤盤機構及其系統」。該系統可自動辨識菜色、加總價格，並精準計算營養與卡路里，協助顧客吃得更健康，也讓餐飲業者提升作業效率，於國際發明展中備受矚目，一舉奪金。

▲鳳山高中吳柏潁(左）、復華中學吳柏銳（右）兩兄弟，針對「自助餐結帳易受人為計算影響」的問題，運用 AI 影像辨識與秤重模組，研發出「智能秤盤機構及其系統」。（圖／高市府教育局提供）

高雄美國學校學生施泱汝、千庾悧、徐睿俞，在曾詠辰與汪清文老師帶領下，則發明「下水道防堵裝置」。其最大特色是「無需電力」，僅以基本物理原理即可自動排水、偵測水位並發出預警，能有效減少居家與公共場域的排水問題，是極具實用性的創新作品，也成功在競賽中脫穎而出。

市長陳其邁表示，兩項作品皆源自日常觀察並成功化為創新發明，極為難能可貴。特別感謝「德國紐倫堡國際發明展中華民國代表團」沈毓豪團長，協助在地學生接軌國際，讓他們能與全球發明家與研究者交流創意與成果。也期盼未來高雄學子持續挑戰自我，累積科技創新能量，促進產學合作，加速高雄朝向科技智慧城市邁進。

▲高雄美國學校學生施泱汝、徐睿俞、千庾悧（由左至右)，在曾詠辰與汪清文老師帶領下，發明「下水道防堵裝置」。（圖／高市府教育局提供）

「iENA 德國紐倫堡國際發明展」今年邁入第 77 屆，是全球最具指標性的發明競賽之一，強調創新精神與專利技術，理念也與高雄市推動「創客 Maker 教育、創新學習」的方向高度契合。

高市府教育局長吳立森說，教育局將持續投入科技教育與數位學習資源，厚植學生以科技與創意解決生活中的問題，激發更多潛能，培養未來科技人才，讓高雄成為臺灣科技教育與智慧學習的核心城市。

