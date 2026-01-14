高雄學府循環住宅火警誤報頻傳 住戶崩潰：燒開水也叫

高雄市小港區的高雄學府循環住宅，遭住戶抱怨光今年1月至今，就已傳出3次火災警報器誤響事件，甚至連「燒開水」都會作動，包租代管業者回應，套房內不適合烹調，已將誤報狀況記錄下向廠商釐清。（業者提供／任義宇高雄傳真）

高雄市小港區學府路一處由台糖公司興辦的高雄學府循環住宅，遭住戶抱怨光今年1月至今，就已傳出3次火災警報器誤響事件，甚至連「燒開水」都會作動，已對住戶造成長期困擾，憂心會讓住戶產生「狼來了」效應，真的發生火警恐無動於衷。對此包租代管業者回應，已將誤作動狀況記錄下與消防廠商釐清設備狀況；國家住都中心則說，會追蹤處置情形保障租屋安全。

高雄學府循環住宅有住戶在網路上抱怨，該棟火警警報誤報頻率高，光今年1月10日至13日，就連續3天在凌晨響起，1年下來更是發生無數次，但每次發生後都僅是因室內抽菸、煮飯油煙等非火災因素，甚至連煮熱水都會讓警報器響起，已造成住戶長期困擾。

廣告 廣告

住戶擔心，該現象長期下來不僅耗用消防資源，也恐因「狼來了」效應讓住戶對警報產生麻痺，若真發生火災恐因此延誤逃生，此一現象透過管理公司、1999專線尋求協助，都無法獲得改善。

據了解，該棟為台糖公司約在2年多前所興建住宅，內部有240間套房，目前透過國家住都公司媒合民間包租代管業者協助管理，根據高雄市消防局數據，該棟從去年1月至今，就有6次火警誤報狀況，其他住戶接受訪問時也抱怨，火災警報器1年內響起無數次，嚴重干擾睡眠，甚至連在房間煮熱水都會觸動火警警報，抱怨居住品質非常不好。

對此包租代管業者回應，該棟火警警報器由專業消防安檢公司所維護，目前設備均為合格狀態，但套房因沒有抽油煙機等煮飯設備，部分住戶會在房間內烹調，容易因此觸動火警警報，會再跟住戶多加宣導禁止事項，維護住戶安全。

但業者也坦言，也曾經有住戶煮熱水過程離開去洗澡，水蒸氣瀰漫房間同樣會觸動警報，每次火警誤報都會將作動原因、狀況呈報給消防安檢公司，強調會以安全為前提下，依專業去評估靈敏度問題。

住都中心則表示，民眾反應租屋警報器問題，已建議業者評估倘器材調校後仍有過度敏感問題，採取更換器洽材方式解決，而設備屬於台糖公司所有，將與該公司協商處理方式，會持續追蹤改善情形，並偕同高雄市租賃公會共同督促業者提升租屋設備完善度，以保障租屋品質及安全。

更多中時新聞網報導

羅志祥勸「不要臉」抗酸民楊琳發片再出發

衛長憂未來帳戶排擠弱勢 陳昭姿：不夠窮的被忽略

藍白「未來帳戶」明排審 財部反對