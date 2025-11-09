高雄學生服專賣店在地30年 見證從國小、國中到高中青春回憶
地方中心/綜合報導
高雄老字號學生制服品牌 三十年陪伴學生成長
在高雄，有一間陪伴在地家庭超過三十年的高雄學生制服店妙屏學生服。對許多家長而言，孩子從國小一路穿到高中的制服，往往都來自這間高雄老字號制服品牌。它不僅是一間高雄制服專賣店，更承載著家庭記憶與世代傳承。從第一件白襯衫到第一套運動服，妙屏見證無數孩子的成長片段。
從親子經驗出發 打造透氣學生制服與客製服務
創辦人的創業動機其實很單純，源自一位母親的貼心觀察。當年孩子因穿著學校統一配發的制服而產生皮膚不適，讓她起了「自己做會不會更好」的念頭。她選用品質佳、親膚且透氣的學生制服布料，並找工廠協助製作。這份初心在口耳相傳下，慢慢演變為如今深受歡迎的高雄制服訂做服務，也吸引不少學校前來洽詢學校制服大量訂做合作。
用心傾聽家長需求 高雄繡學號與運動服推薦
制服不只是服裝，更是一種日常生活品質的延伸。妙屏學生服了解家長在首次選購制服時的焦慮，從布料材質、尺寸建議，到選擇是否繡學號，店員皆提供細緻解說，並可協助與工廠聯繫確認，確保提供合適建議。除了制服，妙屏也提供完整的國高中運動服購買服務，是許多家長心中高雄高中買制服推薦的首選。此外，其繡學號服務更廣受肯定，讓學生制服更具個人辨識度與實用性。
深耕在地校園 支援高雄學校制服採購與客製團服
目前，妙屏學生服在鼓山與左營各設有一間門市，服務對象涵蓋國小、國中與高中學生。合作學校包括高雄中學、左營高中、福山國中、新莊國小等多所校園，長年提供穩定可靠的高雄學生制服採購服務，也逐漸成為學校與家長信賴的長期夥伴。
除了日常制服與運動服的販售，妙屏也提供客製團體學生服製作，許多學生會主動前來洽詢班級團服與活動服需求。雖然店內不提供設計服務，但只要學生備有圖稿，店家便能協助安排印製、繡字等細節，讓創意得以具體實現。對妙屏學生服而言，制服不只是商品，更是與學生一同經歷青春的共同象徵。
常見問題 FAQ 高雄制服訂做與學生服選購指南
Q1. 妙屏學生服有提供哪些學校的制服？
目前門市涵蓋高雄鼓山、左營等區域，合作學校超過二十所，包括高雄中學、高雄女中、左營高中、福山國中、新莊國小等。歡迎現場洽詢是否有您孩子就讀學校的制服型號
Q2. 妙屏有提供團體服或社團服訂製嗎？
有提供客製團體學生服製作服務。雖然本店不提供設計，但學生或班級如有圖稿，可協助印製、繡字、安排適合的布料與版型。適合畢業紀念、班服、學校活動服等用途。
Q3. 如何挑選適合孩子的制服尺寸？
現場提供多種試穿樣本，亦可請店員協助測量身高、肩寬與胸圍，搭配經驗給予合適建議。若擔心洗後縮水，也可詢問材質與洗滌建議。
Q4. 布料會不會過敏？透氣嗎？
《妙屏學生服》提供多種材質選擇，包括棉質系列與排汗透氣布料，皆通過台灣製造品質標準。特別適合高雄濕熱氣候，穿著舒適、吸濕排汗，降低皮膚敏感風險。
《妙屏學生服》
更多資訊：https://rink.cc/8rkks
【自由店】
地址：高雄市左營區自由三路395號
連絡電話：07-359-0870
高中類：海青工商、左營高中、新莊高中、三民高中、高雄高工、高雄女中、高雄中學、道明中學
國中類：福山國中、左營國中、龍華國中、文府國中、道明中學
國小類：新光國小、新莊國小、新民國小、福山國小、文府國小、獅湖國小
官方FB：https://rink.cc/qlrm0
Google地標：https://rink.cc/659rq
【華榮店】
地址：高雄市鼓山區華榮路399號
連絡電話：07-552-1475
高中類：海青工商、左營高中、新莊高中、三民高中、高雄高工、高雄女中、高雄中學、道明中學、三民家商
國中類：明華國中、左營國中、大義國中、龍華國中、七賢國中、三民國中、道明中學
國小類：龍華國小、勝利國小、新光國小、新莊國小、東光國小、中山國小
官方FB：https://rink.cc/v4ju8
Google地標：https://rink.cc/qx9w8
（最新資訊請以商家公告為準）
