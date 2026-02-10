高雄學童疑遭同儕霸凌 家長控安親班處置消極

（中央社記者林巧璉高雄10日電）高雄1名家長今天出面控訴，孩子多次在校門口遭安親班同學追打、脫褲子，學校的霸凌調查成立，但安親班處置消極。安親班業者回應，當時孩子與家長都有致歉，且讓2人分班。

楠梓區某國小一年級學童家長今天接受媒體聯訪表示，就讀小一的孩子，去年在校門外等待安親班接送時，遭同校、同安親班同學追打，導致腰部、臀部受傷。事發當下曾向在場陪同的安親班人員求助，但未獲即時處理。

家長指出，孩子遭霸凌不應被簡化為「只是在玩鬧」就冷處理，希望透過公開事件，讓更多家長了解如何保護孩子，也讓家長在選擇安親班時，有權知悉是否曾發生霸凌事件。

針對某補習班發生同儕間霸凌事件，高雄市政府教育局表示高度重視。經查，本案發生於民國114年3月，雖屬學生間衝突事件，但隨車人員未能於第一時間察覺並有效介入。教育局獲報後即刻介入督導，針對人員處置、學生管理及退費權益等事項均已完成確認與處理，並持續加強稽查，確保補教學習環境安全。

教育局今天透過文字訊息說明，學生所屬學校在去年3月接獲疑似校園霸凌事件檢舉書，依「校園霸凌防制準則」調查，並依調查結論，對相關學生進行個別輔導評估與輔導處遇措施，請導師持續追蹤關懷學生狀況。

針對補習班處置部分，教育局表示，針對隨車人員未能即時制止霸凌行為，補習班已對這名人員予以調職處分。教育局責成業者全面檢討人員管理機制，強化教職員工兒少保護知能與班級經營管理訓練，提升對學生衝突事件即時應變能力。

此外，為維護受害學童身心安全，事件發生後補習班即採取隔離措施，將相關學生分開上課，避免再次接觸；受傷的學生在去年10月離班，補習班已依規定完成退費作業。市府各局處及教育局也多次派員到班進行班務及公共安全稽查，並加強安全宣導。

針對家長控訴，安親班業者今天表示，事發後有立即替受傷學童冰敷處理，並要求出手學生道歉，事後更讓2人分班，避免再有接觸，也曾邀請雙方家長到安親班協調。不過，出手學生家長欲道歉時，卻遭對方家長以不當言語回應。

業者表示，這名家長多次透過民代施壓，並揚言要讓補習班無法經營，「我們能做的都已經做了，對失職員工也做出懲處，學生和家長都道歉了。」業者也指控，這名家長持續在網路上侵權使用補習班商標並散布不實言論，近日已提告，因進入司法程序，不便進一步回應。（編輯：黃世雅）1150210