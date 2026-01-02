高雄宏南宿舍群矗立80年 見證煉油業發展獲保留

在高雄楠梓，有一處靜靜存在80年的宿舍群。這裡曾是日治時期六燃廠的附屬宿舍，也見證戰後中油煉油產業的發展。從軍事基地到工業重鎮，宏南宿舍群承載的是一整座城市的產業記憶。

油廠社區文化生態保存協會理事長許經緯解釋，「戰後煉油廠要復工，很多全台灣的精英移民，還歷經到了十大建設時期，全台灣的勞工開始匯集到各個重點的國家發展區域去，煉油廠當時就是一個很大國家型的聚集地。」

隨著煉油廠停工，宿舍一度面臨拆除命運。在油人子弟與地方團體長期奔走下，這間六燃丁種宿舍逐步修復保存，從被遺忘的角落，走向市定古蹟的文化場域。

廣告 廣告

油廠社區文化生態保存協會榮譽理事長高慧玲說：「我們那時候想說，如果這裡不見了，以後小孩要去哪裡？這種環境教育可以帶給一個人很豐富的背景，那個根的感覺在哪裡。」

油廠社區文化生態保存協會常務監事楊慶瑜表示，「快要拆除的前一天，我們得到了文化局的肯定，我們後來經過13年的時間，去順利地把這個宿舍保存下來。」

對油人子弟而言，宿舍不是冷冰冰的建築，而是成長的地方。這些日常片段，拼湊出高雄工業年代最真實的生活樣貌。

油廠社區文化生態保存協會理事翁怡芳回憶，「我從小是在教員宿舍長大的，在學校面對所有的老師，我回到家還是面對所有的老師，功課沒太好的話，或者是有一點點事情，就是還沒走到家，整條巷子都知道了。」

如今，宏南宿舍群透過走讀與開放，成為市民重新認識工業歷史的場域。這裡不只是保存過去，也讓城市記憶在當代持續被看見與傳承。