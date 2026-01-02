高雄官員盜個資性侵少女「妻洩密成幫兇」全丟飯碗

社會中心／高雄報導

高雄市衛生局心衛中心苓雅分區執行秘書何建忠（42歲），涉嫌利用職務之便，非法取得一名曾通報輕生的16歲少女個資，並於2025年6月誘騙該名少女外出性侵得逞。案發後，何男更要求任職於社會局的妻子違規查詢偵辦進度。檢方偵查後提起公訴；高雄市衛生局與社會局證實，該對夫妻均已遭記過解聘。

據起訴書內容指出，何建忠原擔任心衛中心分區最高主管，職責本應是守護輕生防治、家暴及兒虐等弱勢個案的「社會安全網」推手。未料他竟濫用權限篩選個案資料，鎖定一名患有創傷後壓力症候群（PTSD）及憂鬱症的16歲少女。

何男取得少女的聯繫方式後，透過通訊軟體佯裝成尋芳客，傳送「缺零用錢嗎？」、「高雄約會嗎？」等訊息進行騷擾。少女因擔憂個資及隱私遭外流，在恐懼下被迫答應與其見面。

就是這段短短幾秒的領獎畫面，讓世人記住惡魔的長相。（圖／翻攝自衛福部112年表揚典禮）

2025年6月30日晚間18時許，何建忠駕車前往高雄捷運五塊厝站接走少女，並將其載往汽車旅館。期間何男不顧少女意願，強行壓制性侵得逞。事後為企圖製造「合意性交易」假象以規避刑責，何男強行將新台幣3600元塞入少女包內，隨即將人載至便利商店外丟包。

少女不堪受辱向警方報案。偵辦期間，何建忠竟要求同為公務員的妻子，利用在社會局任職的權限查詢案件偵辦進度，試圖掌握情資，最終惡行仍全數曝光。高雄地檢署偵結後，針對強制性交罪具體求刑8年，違反《個人資料保護法》求刑3年，合併求處有期徒刑10年6月。何男在遭羈押3個月後，於元旦獲准以20萬元交保。

針對此重大風紀案件，高雄市衛生局表示，案發後隨即主動清查，考量何建忠違法執行職務且嚴重損害機關聲譽，已於去年8月召開考績會，依規定記2大過並予以解聘。社會局也同步證實，何妻因洩漏公務機密，同樣遭記2大過解聘。

此外，何建忠違反《兒少法》部分將處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反《社工師法》部分，則將移送懲戒委員會審議，面臨廢止執業執照與社工師證書的處分。衛生局強調，已引進外部專家進行內部整頓與資安管控，以防類似憾事再生。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

