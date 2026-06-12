高雄客家兒童合唱團拜會駐日處 駐日大使李逸洋秀薩克斯風影片熱情接待

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【記者 宋祥霖／高雄 報導】高雄市客家兒童合唱團昨（12）日在高市府客委會主委楊瑞霞帶領下，拜會台灣駐日本代表處，駐日大使李逸洋熱情接待，李逸洋肯定高市客家兒童合唱團是南台灣第一個客家兒童合唱團,非常不簡單。他分享自己也是音樂的受益者,不論心情愉悅或面臨低潮時,音樂總是最好的陪伴者,為拉近與孩子們距離,他拿出手機分享擔任駐日大使前、教導學生吹奏薩克斯風的影片,氣氛溫馨。

高雄市客家兒童合唱團赴日見學文化活動,昨拜會台灣駐日本代表處,合唱團的小團員們以純真的天籟童音，獻唱〈承蒙你感謝你恁仔細〉及〈紅蜻蜓〉等歌曲,用歌聲向駐日代表處人員致敬。客委會主委楊瑞霞也致贈紀念牌、六龜茶葉禮盒及介紹高雄客家庄的旅遊書「高雄客庄樂富遊」等給李逸洋,李大使也回贈以台灣花蓮產的米為原料,日本釀造的米鶴清酒給高雄客委會。

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大使李逸洋在接待時，提及他與客家事務的深厚淵源。他回憶，廿九年前他在台北市府擔任民政局長期間，由於北市客委會直至民國九十一年才成立，當時的客家事務皆由民政局主管；也因此，北市客家藝文活動中心及客家會館這兩大指標性場館，皆是在他民政局長任內完成。

同時也與團員分享，自己從國中一年級就加入學校管樂隊，從此樂器陪伴了他一輩子。他提到，音樂可以療癒情緒，無論心情好或面臨低潮，都有音樂相伴；更透露曾帶著小喇叭到高雄助選，夜晚獨處時，小喇叭彷彿有生命般地陪伴著他。李大使也勉勵小團員，能參加合唱團、接觸並喜歡音樂，是人生的一大福氣，一定要繼續維持下去。

原本大家建議他與小朋友同台即席表演,李逸洋表示，因駐日公務繁忙、未能事先練習而作罷；但他特地拿出手機，向小團員溫馨分享他擔任駐日大使前，教導學生吹奏薩克斯風的影片，現場氣氛溫馨熱鬧。

楊瑞霞主委也感謝李逸洋大使親自接待小團員,並勉勵孩子們小小年紀就能到駐日代表處見學演唱,是一次拓展國際視野的寶貴經驗。她說這次高雄客家兒童合唱團與美濃東門國小「客家方口獅隊」一起赴日表演,首站到東京中華學校演出,還入班與中華學校孩子共同學習交流,短短半天互動,讓兩地學童種下友誼種子，離別時雙方依依不捨。

楊瑞霞主委指出，這次赴日交流意義非凡，拜會駐日代表處後,第三站還要前往東京客家崇正公會,過去幾年東京客家崇正公會多次邀請高雄的孩子們來日本交流，她因高雄市議會期間而無法成行，今年終於克服萬難順利成團，不僅打破高雄過去是六都中唯一尚未前來交流的城市紀錄，更促成兩地客家文化深化交流。（圖：記者宋天來翻攝）