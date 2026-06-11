高雄客家兒童合唱團 赴日見學交流

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高雄美濃東門國小獅鼓隊與東京中華學校「東華獅隊」輪番上陣，熱鬧非凡。 （記者王正平翻攝）

（另開新視窗）

記者王正平／高雄報導

客家兒童合唱團再度跨海赴日，十一日首站到東京中華學校展開「見學交流」活動，小團員們不僅以純真的天籟童音演唱經典客語歌曲，更與東京中華學校的「東華獅隊」同台交流，現場鑼鼓喧天、熱鬧非凡，成功深化台日青少年的跨國情誼。

這場台日文化交流中，高雄客家合唱團的小朋友一連帶來多首膾炙人口的客語歌曲，孩子們清脆的客語歌聲，也讓台下東京中華學校師生跟著節奏輕輕拍手，場面溫馨感人。

另，交流的另一大特色是高雄美濃東門國小獅鼓隊帶來的「客家方口獅」的演出，方嘴可開合的「方口獅」昂首登場，方形獅頭，凹凸分明，舞動起來生動靈活、栩栩如生；而東京中華學校則派出代表當地僑界傳承的「東華獅隊」迎賓。兩地學生舞獅團輪番上陣，不僅展現長期訓練的成果，純熟的默契、技巧也贏得台下師生如雷的掌聲。

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高雄市客委會主委楊瑞霞致詞時表示，透過面對面的互動，孩子們將學習尊重多元文化、拓展國際視野，並建立跨國友誼。

東京中華學校校長吳育珊表示，中華學校的孩子透過交流認識了客家獅隊，而在台灣除了中文外，也有閩南話與客家話等，在高雄美濃就保有很傳統的客家文化，透過此交流，讓中華學校孩子更認識充滿多元文化的美麗台灣。