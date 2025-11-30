高雄客家婚禮 21對新人雨豆樹下百年好合

（中央社記者張已亷高雄30日電）高雄客家婚禮舉辦至今已12年，逾400對新人邁入人生新篇章。高雄客委會今年歲末結合傳統婚俗儀節與現代美學，於高雄市新客家文化園區，見證21對新人在雨豆樹下完成終身大事。

高雄市政府客家事務委員會說明，此次客家婚禮「盤花囍事，幸福一世」，以象徵祝福與圓滿的「盤花」為核心意象，將高雄市新客家文化園區打造成充滿儀式感的浪漫綠廊，21對新人昨天在親友及數百名民眾見證下完成終身大事，現場席開56桌客家喜宴。

高雄客委會今天發布新聞稿表示，雨豆樹步道以象徵圓滿與祝福的「油紙傘」裝飾，新人們在八音悠揚樂聲與象徵為新人「起家」的帶路雞引領下，沿著步道緩緩進場，客家禮服展現傳統與時尚交融的獨特韻味。

高雄客委會指出，典禮依循傳統儀式進行「上燈」，象徵家族興旺與香火延綿，而「插頭花」及「食新人茶」則是重要的認親與敬茶儀式，長輩的祝福與叮嚀化作期待，連結起兩個家族共同迎向新生活的深厚情感。

客家委員會副主委邱星崴說，成家至今最深體會是客家文化中的「伙房精神」，雖然現代家庭不再有傳統大伙房，但每對新人都在打造屬於自己的「小伙房」，共同生活、共同承擔，就是文化延續的力量，祝福新人在新時代繼續傳承互助相惜的客家精神。

高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，今年以雨豆樹步道為紅毯，讓新人們在綠蔭與祝福中亮相，在步道兩旁的油紙傘則寓意「圓圓滿滿」及期待新人同心協力為家人撐起幸福未來，提醒新人要互相尊重及扶持，祝福多子多福、早生貴子。（編輯：黃世雅）1141130