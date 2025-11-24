高雄客語深根成果展登場 沉浸式體驗展現「語言即生活」的文化力

高雄市政府客家事務委員會23日於新客家文化園區文物館舉辦「深客我心．深刻你心」客語深根成果展，以「語言即生活、文化即參與」為主軸，透過多元展區、影音創作與互動活動，完整呈現114年度客語深根服務計畫的豐富成果，吸引許多家庭與學員熱情參與。

↑圖說：高雄市客委會主委楊瑞霞頒發榮譽證書給參與過多場「客話講故事」的小朋友。（圖片來源：高雄市客委會提供）

今年成果展以「看、聽、做」三大沉浸方式帶領民眾走進客語與生活的融合脈絡。「手作‧客語」展區展示學員手作品、課堂教材與花絮；「語藝‧留影」運用影像紀錄客語說故事、社區課程、家庭客語班與定向越野賽的精彩歷程；「短語‧大聲說」則播放由家庭短影音班拍攝的客語創作短片。現場也展示定向越野賽的地圖與照片，彷彿將參觀者再次帶回當日奔跑解謎、笑聲不斷的活動情境。

廣告 廣告

成果展也呼應冬季節慶，以「冬至」為主題安排故事志工帶領親子共讀〈阿英的冬至〉，並指導製作客家鹹湯圓與創意甜點。家長與孩子在揉捏、料理與品嘗的過程中自然開口說客語，從節慶文化延伸到語彙學習，實踐「做中學、學中講」，也為家庭留下溫暖的冬節記憶。

↑圖說：現場展示許多參與114年客語深根課程學員的創作，吸引民眾欣賞及翻閱繪本。（圖片來源：高雄市客委會提供）

客委會主委楊瑞霞表示，高雄市府近年積極推動客語深根，不僅持續開設客語認證課程與提供認證獎勵金，今年也首次在區公所與衛生所開辦職場客語班，協助第一線人員打造友善的客語服務環境。同時以米食文化、花布工藝、客庄建築、親子表演、影音創作、客庄走讀等六大主題，推動客語融入家庭與社區日常，並培訓近20位客話講故事志工，走入圖書館推動閱讀。兩場家庭定向越野賽更吸引超過300組家庭參加，在互動中自然共下講客。

她強調，今年的成果清楚展現客語如何從家庭對話延伸到生活體驗與社區文化脈絡，逐步形成「語言即生活、文化即參與」的深度連結，也象徵高雄在語言文化傳承上的穩健步伐。

↑圖說：親子共同製作客家創意甜點，好吃、好玩、又有趣。（圖片來源：高雄市客委會提供）

此次展覽不僅呈現學員從課堂到日常的真實學習軌跡，也期待透過互動與交流，讓更多市民看見客語生活化的可能，共同打造跨世代共學、深植地方文化的語言環境，為高雄客家文化續添新活力。

更多品觀點報導

「南面而歌」跨域推動台語音樂扎根 校園到城市共創台語新世代聲音

高雄高工立體停車場公廁升級有感 獲114年績優公廁「特優獎」

