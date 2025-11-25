高雄客語深根成果展 體驗式學習串起語言與生活

高市府客家事務委員會近日於高雄市新客家文化園區文物館舉辦一一四年高雄市客語深根服務計畫成果展，以「語言即生活、文化即參與」為核心精神，透過靜態作品展、活動影音剪輯、創意短片播放及互動體驗，呈現今年客語文化推廣的豐富成果，吸引眾多家庭與學員熱情參與。(見圖)

主辦單位今(廿五)日說明，這次「深客我心‧深刻你心」成果展以「看、聽、做」三大沉浸方式引導民眾走入客語與生活的連結脈絡。「手作‧客語」展區呈現學員的手作作品、講師教材及課堂花絮；「語藝‧留影」展區以影像記錄客話講故事、家庭與社區客語課程，以及定向越野賽等的精彩歷程；「短語‧大聲說」則播放由家庭短影音班拍攝的客語創作影片。活動現場亦同步展示家庭定向越野賽地圖與活動照片，彷彿將參觀者再次帶回奔跑、解謎與歡笑交織的競賽現場。

該成果展特別呼應冬季節俗，以「冬至」為主題，安排故事志工帶領親子共讀繪本〈阿英的冬至〉，製作客家鹹湯圓及客家創意甜點；在揉捏與料理的過程中，親子自然開口說客語，從飲食、節慶到語彙學習，完整體現「做中學、學中講」的課程理念，也讓家庭留下溫暖又深刻的冬節記憶。

高市府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，高市府推動客語深根，除持續辦理客語認證班，並訂頒客語能力認證合格獎勵要點提供獎勵金外，今年更首度在區公所與衛生所開辦職場客語班，協助第一線服務人員打造更友善的客語服務環境；同時，以米食文化、花布工藝、客庄建築、親子表演、影音創作、客庄走讀等六大主題，推動客語融入家庭與社區日常，並培訓近二十位客話講故事志工走入圖書館推廣閱讀。今年辦理的兩場家庭定向越野賽，吸引超過三百組家庭參與，讓家長與孩子在活動中自然互動、共下講客。這些成果具體展現客語如何從家庭對話，延伸至生活經驗與活動參與，再走向社區文化脈絡，形成「語言即生活、文化即參與」的深度連結，也顯現高雄在語言文化傳承上的扎實步伐。

該成果展不僅呈現學員從課堂到日常的真實學習歷程，亦期盼透過展出、交流與體驗，讓更多民眾看見客語生活化的可能，共同打造跨世代共學、深植在地文化的語言環境，持續為高雄客家文化注入活力與多元風貌。