南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導

高雄大社區一間宮廟，21日接近中午，舉辦一場，新乩童爬釘梯的活動，6層樓高的釘梯，乩童全程赤腳，展現閉關訓練後，出關的成果，現場吸引許多附近住戶圍觀，場面相當熱鬧。





高雄宮廟乩童赤腳爬6層樓高釘梯 吸民眾圍觀

6層樓高的釘梯，階梯中間，貼上數跟尖尖的釘子，乩童每爬一層樓，謹慎站穩步伐。（圖／民視新聞）





在眾人的推力下，乩童一鼓作氣爬上釘梯，赤腳接受考驗，高雄大社區，一間宮廟，21日上午舉辦爬釘梯活動，盛大迎接新乩童出關，吸引附近住戶圍觀。民眾表示，好玩啊，我從小在廟邊長大的，其實對我們來講就只是覺得有趣，然後因為沒有看過，所以會想要來看、第一次看到，覺得很興奮。

廣告 廣告





高雄宮廟乩童赤腳爬6層樓高釘梯 吸民眾圍觀

高雄大社區一間宮廟，21日上午舉辦爬釘梯活動，盛大迎接新乩童出關。（圖／民視新聞）





6層樓高的釘梯，階梯中間，貼上數跟尖尖的釘子，乩童每爬一層樓，謹慎站穩步伐，在最上層的工作人員戒護下，順利達成任務。大社青雲宮副董事長李志雄表示，這個就是要證明給人家看，我們的神農大帝猜神蹟，一定要爬釘梯給大家看，證明這就是真正的乩身。

廟方解釋，會有這場儀式，是宮廟裡的新乩身，完成閉關訓練任務，正式成為神明代言人，過程包括爬釘梯，爬完後象徵重生，才能開始為信眾服務。大社青雲宮副董事長李志雄表示，我們的安全措施都有做，不會有危險啦，因為我們有宋江陣把梯子圍住，其他人都不能接近。距離上一次舉辦儀式，已經是70年前，神明代言人爬上釘梯，不僅向外界證明自己的勇氣，也要為民眾祈求平安





原文出處：高雄宮廟乩童赤腳爬6層樓高釘梯 吸民眾圍觀

更多民視新聞報導

小港機場上演追逐戰！外籍旅客疑攜毒品闖關 竟拒檢狂奔下場慘了

神明旅遊! 三尊海神媽祖搭阿里山小火車抵奮起湖

彰化溪湖建醮搭神壇牌樓.精神堡壘 民眾怨出入不便影響交通

