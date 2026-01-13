高雄宮廟惡少酒駕撞飛勤奮女 肇逃再撞母子！劣跡曝光

高雄市旗山區10日發生一起嚴重車禍。（示意圖／翻攝自Pexel）





高雄市旗山區10日發生一起嚴重車禍，一名家中經營私人宮廟的曾姓男子酒後無照駕車，行經清水路一間車行時，撞飛店外的25歲女員工，女子當場倒地不起、傷勢嚴重，曾男不僅加速逃逸，並在路口再度衝撞一對雙載母子，警方調查發現，在車禍發生前他才酒後毆打2名女子並砸破玻璃，遭到裁定收押。

畫面中，女員工當時正在維修車輛，不料曾男駕車毫無減速，直接撞上，女員工遭撞擊後當場騰空旋轉一圈後倒地不起。警消到場後，發現女員工雙腳骨折、骨盆碎裂，立即送醫搶救。車行老闆透露，女員工來自單親家庭、家境辛苦，平時工作勤奮認真，是家中經濟支柱，沒想到卻遇上酒駕肇事者。

廣告 廣告

警方指出，曾男逃離現場後，又在下一個路口衝撞另一對雙載母子，甚至一度在路口高速來回行駛，疑似蓄意撞人，警方隨即調閱監視器追查，約一小時後在其住處將人逮捕歸案。

旗山分局表示，曾男身上散發濃厚酒味，酒測值高達0.69，明顯超標，涉犯酒後駕車公共危險、肇事逃逸致人重傷等罪嫌，已移送橋頭地檢署偵辦。檢察官複訊後認為情節重大，向法院聲請羈押，法院裁定准予羈押。

案發日施暴砸窗又酒駕

據了解，曾男為宮廟二代，平日劣行斑斑，是地方上的頭痛人物，1個月前才因酒駕撞傷旗山分局員警遭註銷駕照。另外，案發當天下午，還酒後毆打2名女子並破壞民宅玻璃，相關案情仍待警方進一步釐清。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

悚！台東男遭重機械輾過 慘死輪下「機車全扁」

快訊／北橫公路逢雨、地震坍方阻斷 緊急封路管制

新／高雄死亡車禍！騎士遭違規車撞噴飛 送醫不治

