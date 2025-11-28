高雄宮廟會計月領5000元提告敗訴 法官認非僱傭關係

（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄蔡姓男子在大寮一間宮廟幫忙會計工作，但期間最低月薪僅5000元，不符勞基法規定，蔡男提告要求返還73萬多元薪資差額。但高雄地院認為雙方非僱傭性質，判蔡男敗訴。

高雄地方法院判決指出，蔡男主張自民國107年起擔任福德宮會計、出納人員，並自109年起領固定薪水，廟方除從未幫忙提繳勞退金，還要求全年無休每天到宮廟工作，每天工時為上午8時30分至下午5時30分，中間午休1小時，工作內容除會計、出納等文書工作，還有其他主委、總幹事、監事交派事務。

蔡男表示，109年1月至3月從未領薪，自同年4月起兼任職務，但4月至隔年底每月月薪僅新台幣1萬2000元；111年1月至3月未領薪，111年4月至112年4月遭解僱期間，則僅領每月5000元薪水，遠低於勞基法最低薪資，據此提告求償薪資差額共73萬多元。

廟方則抗辯，雙方並非僱傭關係，而是委任關係。如同台灣多數廟宇文化，廟內職務多為信徒出於對神明奉獻目的無償擔任，蔡男原本即為無償受任管理財務，直至109年4月始因重建廟宇，工作量增加才給薪水，但雙方並無上下從屬關係，也沒有所謂上下班時間，只是偶爾收錢記帳而已，其性質著重任務結果，而非勞務提供。

法官傳喚廟方常務監事跟總幹事，發現蔡男在宮廟擔任會計，屬於志工性質，不一定每天都要到，平時收完款就離開，也沒規定上下班時間跟打卡，且廟裡沒有蔡男桌椅跟電腦。蔡男白天雖有和其他人輪流幫忙清潔，但總幹事也有在打掃卻未領薪，難證明蔡男有兼任廟祝工作。

法官根據相關證詞，認定廟方未對蔡男施加上下班時間指揮監督或工作考核懲處，工作時間都是自主決定，沒有來也沒有請假，更沒有固定在廟裡的時間，因此難以斷定雙方具有僱傭關係，判處蔡男敗訴，可上訴。（編輯：黃世雅）1141128