高雄宮廟路邊燒金紙 市府將開2張罰單

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區1間宮廟被人目擊於文衡路燒金紙，騎士停等紅燈險遭燃燒金紙波及，環保局認定違反空污法，開罰1200至10萬元，警方也認定妨礙車輛通行，將開罰1200至2400元；總計將開罰2400至10萬2400元。

網路社群「社會事新聞影音」今流傳影片，鳳山1間宮廟昨晚6時許，於鳳山區建國路三段、文衡路口，燃燒大量金紙，民眾騎機車一旁停等紅燈，可見燃燒金紙飄來，差點人被碰到，引起地方民怨。

環保局檢視民眾拍下影片，宮廟燃燒金紙致產生明顯粒狀物，違反空污法第32條規定，裁處1200至10萬元罰鍰，呼籲民眾透過「紙錢集中燒」與「以功代金」等環保祭祀行動，避免露天燃燒，並從源頭減少燒化紙錢數量，共同守護高雄空氣品質。

鳳山警方表示，依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第2款規定，在道路兩旁附近燃燒物品，發生濃煙，足以妨礙車輛通行，除責令行為人即時停止及消除障礙外，可處1200至2400元罰鍰。

