高雄宮廟5天百公里徒步遶境盛會 減少燃炮加派警力維持秩序

南部中心／劉尹淳、謝耀德 高雄市報導

高雄大社區的青雲宮，日前才剛圓滿舉辦盛大的建醮活動，睽違13年，南巡遶境盛會，23日起一連五天登場，首日從仁武區出發，附近友廟、信眾也都來參加，場面盛大，警方加派包括義交、義警，共90多名警力戒護，針對在行進隊伍間施放鞭炮，也勸導廟方把鞭炮收起來。

估湧上萬信眾！高雄青雲宮5天百公里徒步遶境盛會 減少燃炮加派警力維持秩序

高雄大社的青雲宮，睽違13年，舉辦南巡遶境盛事，五天活動預估吸引上萬信眾。（圖／民視新聞）

宮廟人員扛著神轎，歡喜迎接宗教盛事，高雄大社區的青雲宮，舉辦連續五天的南巡遶境進香盛典，附近友廟也都來共襄盛舉。友廟人員表示，我們這附近的友廟大家都來，為我們南部來祈福，為台灣祈福，很棒的一個活動。

鞭炮燃放完畢，廟方派人即時清掃，也會派遣灑水車降溫，相互配合，希望齊心讓遶境活動順利。（圖／民視新聞）

青雲宮，睽違13年，舉辦遶境盛事，從仁武區出發，首日先走到鳳山區駐駕，接下來再到鳥松、楠梓，最後回到大社區，100公里的遶境路線，預估湧入上萬名信眾，警方全程戒備，包括義交、義警，共投入90幾名警力，在周邊維護治安。青雲宮總幹事李志雄表示，將近34年辦這個建醮活動，這次又跟南巡合在一起，開會開了很多次，請警察在重要路口控制秒數多一點，讓陣頭趕快過去，減少塞車。神轎過境，依照傳統，宮廟人員會放炮迎接，但遶境隊伍綿延數公尺，鞭炮炸街，難免會影響附近居民，轄區警方也多次和廟方溝通。信眾表示，這為了安全問題，鞭炮都不讓放太多。宮廟禮炮組人員表示，5天大熱鬧，所以警方有來跟我們說，鞭炮建議放一點就好，所以沒放太密集，放一個禮貌性的。青雲宮總幹事李志雄表示，鞭炮我們減少很多啦，就是要開始的時候稍微放一下，中間我們就沒有在放炮了。只是疑似接獲民眾檢舉，員警主動上前請廟方人員，把違規放置道路的鞭炮收起來，廟方強調，會減少施放鞭炮，燃放完畢，即時清掃，派遣灑水車降溫，相互配合，就是希望齊心讓遶境活動順利，也讓信眾能安心參與難得的宗教盛事。

