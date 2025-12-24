高雄宵夜場1（有片）／歌后江蕙最愛吃的酸菜大腸 熱鬧到凌晨三點的「老二腿庫飯」

「酸菜炒大腸」鹹鮮入味，光是這一盤就可以配兩碗白飯或啤酒。（170元／份）

高雄近年「演唱會經濟」大爆發，不僅是越夜越美麗，也越夜越美味。港都的夜晚，用什麼來迎接饑腸轆轆的遊客呢？海產攤前鋪陳澎湖直送的海鮮，分量豪爽、價格公道；切仔担上琳瑯滿目手藝精巧的山珍海味；深夜的腿庫飯排著長長人龍；還有充滿歷史感的汕頭沙茶火鍋，都在夜幕低垂時拿出十八般武藝，讓食客流連忘返，捨不得離開，更捨不得入睡。

創立於1987年的「老二腿庫飯」，靈魂人物是至今還在掌杓的阿嬤洪莊美珠。她早年為了家庭生計，曾同時兼差四份工，在戲院替人煮飯，也曾在日本料理店工作，後來受到「牛老二牛肉麵」老闆牛伯伯賞識，邀她到店裡幫忙，成為她創業的重要契機，洪莊美珠始終將這份恩情記在心上，店名老二也是經對方同意後以此命名，多年來，兩家人的關係始終緊密。

雖然已有兒孫接班，但阿嬤洪莊美珠閒不下來，灶前經常可見她掌杓的身影。

「老二腿庫飯」從晚上8點到凌晨3點，聽說早年甚至一路賣到早上6點，是高雄人夜晚飢腸轆轆時的首選。

當年阿嬤創業時，連買菜錢都是向別人借的，但靠好手藝一路傳承數十年，現在已經由第二代人馬接手，第三代也加入幫忙，現年70幾歲的她閒不下來，炒鍋前經常見到她的身影。之前江蕙在高雄開演唱會，資深導播李麗芳的姐姐介紹江蕙來吃，結果一吃上癮，每次來高雄都會請助理打包酸菜炒大腸，阿嬤還特地為天后準備拿手私房菜如排骨酥湯和五柳枝。



