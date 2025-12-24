高雄宵夜場2（有片）／讓人陷入選擇困難的「前金廟切仔担」 現煮現吃超新鮮

現煮現賣的「章魚」，鮮度十足，嚼起來真有味道。（150元／份）

我那天到了高雄前金萬興宮，雖然已經夜幕低垂，但前金廟燈火輝煌，隔著大馬路就是以廟為名的「前金廟切仔担」，熟食櫃裡擺著琳瑯滿目的食材，我一不小心就點了14道菜。

這家店創立於西元1978年，現在由第二代王昶智掌櫃。沒有菜單、沒有標價，不過別擔心，王掌櫃會依照人數分量計價，價格高低看你點什麼。店頭前各種切仔料應有盡有，當季什麼新鮮就賣什麼，王昶智每天早上八點準時到市場挑選食材，一路製作各種菜色到晚上。

站在切仔担的菜櫃前，任誰都會陷入選擇困難。

我那天正要點餐，王掌櫃很客氣的說，拍謝，鬧鐘響了，我要去處理taco。原來是章魚煮好了，他一分鐘都不能耽擱，立刻進廚房，我就在攤位上看著這些食材，心想等一下要怎麼點。

當天有新鮮的章魚，簡單水煮處理就很鮮甜。



