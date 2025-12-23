高雄宵夜場3（有片）／海鮮與手路菜都強到不行的「全鵝肉海產」 讓我狂點12道菜

今天吃到雙殼的「處女蟳」，蟹肉鮮甜、蟹黃飽滿。（時價，圖中120元／兩）

高雄人一向以身在港都且擁有精彩絕倫的海鮮餐廳為傲，這次我去高雄吃的是作風低調，老闆不太接受採訪的「全鵝肉海產」。洪老闆曾在知名海產世家「海天下」習藝，早年曾與哥哥共同經營「海慶」，後來獨立創業，憑著口耳相傳的好手藝吸引老饕上門，幾乎天天客滿，也是許多主廚推薦的宵夜愛店。

全鵝肉海產的點餐方式很高雄海派，魚貨每日從澎湖空運，直接走到冷藏櫃前，挑選當日最新鮮品項，想要清蒸、鹽烤、快炒都可以，照喜好來，菜單沒有標價，依照人數與時價計算。來自雲林台西的鵝肉，當然必點，搭配鵝肉的沾醬，是用煮鵝肉的高湯加上九層塔與蒜末調製，熱騰騰上桌，這一點很特別。

招牌經常不亮的「全鵝肉海產」，作風低調，識途老馬才會上門。

來自雲林台西的「鵝肉」，走的是Q彈有勁的帶骨路線，熱沾醬是一大特色。（40元／兩，圖中約640元）

除了鵝肉，海鮮也強到不行。老闆娘推薦我吃野生海蘆蝦，只用清燙就能吃出鮮脆口感，不是每天都有，遇到必點，入口果然彈牙，蝦肉非常紮實飽滿，不像有些蝦子，剝開後虛虛的過於軟弱。



