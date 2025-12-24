高雄宵夜場4（有片）／無可取代的沙茶味 「汕頭天天沙茶火鍋」必點手工魚餃、蛋餃、魚冊

天天的湯頭以扁魚酥和黑豬肉大骨熬製，涮什麼都好吃。（湯底費50元／人）

高雄的汕頭火鍋歷史，可以追溯到1940年代，當時許多來自中國潮汕地區的移民，在戰後遷徙至高雄，同時也把他們家鄉的沙茶火鍋文化帶入台灣，多年之後已經融合為高雄在地飲食的一部分。「汕頭天天沙茶火鍋」是由潮州人鄭鸞嬌與台南人許天賜夫婦在一九四七年創立，原來開在大舞臺戲院對面巷內，以炒沙茶牛肉與牛腩湯起家，後來才發展為牛肉火鍋專賣。

這家老店曾在1988年短暫歇業，之後重新開張，由第二代女兒許惠琴接手經營，她延續父親的手藝，並堅持使用高雄當地每日現宰的新鮮黃牛肉。不過天天最大的特色，在於使用香酥油炸的扁魚與黑豬肉大骨熬煮的湯底，湯頭本身就很濃郁，喜歡古早味的客人如我，就可以再加點一份扁魚酥，依口味逐步加入湯頭中，把味道變得更加濃香。

「汕頭天天沙茶火鍋」是高雄歷史第二老的汕頭火鍋，在高雄飲食文化中佔了重要一頁。

每盤牛肉都是手工現切。

客人川流不息，廚師必須手不停地處理牛肉。



