高雄家樂福清晨火警！竄大量濃煙 人員緊急逃生

高雄一間量販店今（6）日清晨傳出火警。（圖／東森新聞）





高雄一間量販店今（6）日清晨傳出火警，竄出大量濃煙，民眾表示聽到爆炸聲。

大量濃煙往上空竄，消防車救護車已經到場，雖然沒有明火出現，但他們還是在一樓STAND BY，就怕會有意外。這是發生在清晨4點多，高雄光華二路上的家樂福，當時根本就已經打烊非常久，卻還是有大量煙霧，從賣場裡頭竄出，附近民眾超級驚恐。

民眾VS.記者：「我剛回來我就看到了，很多煙，（很多煙哦？）對啊，（沒有看到火？），沒有看到火，（有沒有聽到爆炸聲或什麼嗎），有聽到啊，（有聽到爆炸聲嗎）對，很大聲，很大聲對。」

一聲的爆炸聲響，真的把附近民眾嚇壞了，而根據現場工作人員表示，清晨是清潔人員的工作時間，他們發現地下室的清潔間，疑似有起火冒煙現象，趕緊逃出並且通報，所幸現場沒有造成人員傷亡，是虛驚一場，不過為何會有煙塵竄出，還等待進一步釐清。

