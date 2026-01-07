高雄家犬貓絕育補助近三年新高 責任飼養觀念持續升溫

為落實動物保護政策並推動寵物源頭管理，高雄市政府動物保護處持續辦理家犬貓絕育補助措施，鼓勵飼主為毛孩完成絕育手術。動保處統計，114年度全市共補助8,412隻犬貓完成絕育，其中市民申請之家犬貓達3,197隻，創下近三年來同項目新高，顯示市民對犬貓絕育與動物保護的重視程度持續提升。

圖說：高雄市政府動物保護處持續推動犬貓絕育補助措施，近3年本市市民犬貓絕育補助數量呈現穩定成長趨勢，反映飼主對寵物責任飼養與源頭管理的重視程度明顯提高。

根據動保處資料，近三年高雄市民申請犬貓絕育補助數量呈現穩定成長，112年度為1,998隻、113年度增至2,532隻，114年度再攀升至3,197隻，逐年上升的趨勢，反映飼主對責任飼養與繁殖管理的觀念逐漸深化。相關補助對象除市民外，也涵蓋動物保護團體、愛心個體戶及辦理偏遠地區巡迴絕育活動的單位，透過多元管道擴大政策效益。

圖說：獸醫師為犬貓進行絕育手術。

高雄市政府農業局局長姚志旺表示，隨著家庭結構轉變與社會型態改變，犬貓已成為許多家庭的重要成員，飼養數量持續增加。在動物保護意識抬頭及法規、政策宣導長期推動下，越來越多飼主能理解絕育對於寵物健康、行為管理及整體動物福利的重要性，補助數量的成長正是政策落實的具體成果。

姚志旺也提醒，未絕育的犬貓容易出現行為偏差、意外繁殖，甚至提高罹患生殖系統疾病的風險，建議飼主儘早為毛孩完成絕育手術，以確保健康與生活品質。他強調，犬貓源頭減量與繁殖控制是市府推動動物保護的重要工作，絕育不僅是愛護動物的行動，更是飼主應盡的基本責任。

圖說：飼主踴躍參與犬貓絕育與教育宣導活動，顯示對寵物責任飼養與源頭管理的重視程度明顯提高。

動保處進一步說明，依《動物保護法》規定，除持有繁殖犬貓之特定寵物業許可證者外，一般犬貓飼主皆應為寵物辦理絕育，或依法向動保處提出免絕育或繁殖需求之申報與管理說明，否則將視為違法繁殖，最高可處新臺幣25萬元罰鍰。市府呼籲飼主遵守相關規定，攜手打造友善動物、負責任飼養的城市環境。

