高雄家犬貓絕育補助 創3年新高

為落實動物保護與責任飼養，高雄市政府持續推動犬貓絕育補助，民國114年度共補助8412隻犬貓完成絕育，其中市民申請的家犬貓達3197隻，創近3年新高，市議員肯定政策方向正確，但也提醒正視流浪犬貓原地回置後，對交通與環境所衍生的問題。

高市府動物保護處指出，近3年市民申請犬貓絕育補助數量穩定成長，112年度為1998隻、113年度增至2532隻，114年度再攀升至3197隻，顯示飼主對寵物健康管理、行為控制及犬貓源頭減量的重視程度明顯提升。

高市府農業局長姚志旺表示，隨著家庭型態改變與動保意識提升，愈來愈多飼主理解犬貓絕育對健康、行為管理及動物福利的重要性，相關成效也反映在補助數量的成長上。

姚志旺也提醒，未絕育的犬貓較易衍生行為偏差、意外繁殖，並提高罹患生殖系統疾病的風險，呼籲飼主盡早替毛孩完成絕育；犬貓源頭管理與繁殖控制仍是打造友善動物城市的重要關鍵。

動保處補充，依《動物保護法》規定，除持有繁殖犬貓的特定寵物業許可證外，一般飼主皆應替犬貓絕育，或依法向動保處申報免絕育或繁殖需求，違者處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，呼籲市民遵守法規，落實責任飼養。

高市議員宋立彬表示，犬貓絕育有助降低流浪數量，但並非唯一解方，市府仍須正視原地回置後衍生的交通與環境問題，比如沿海及養殖區仍常見流浪犬貓追逐人車，甚至引發車禍，市府應該完善收容與提出安置配套，重新檢視流浪犬貓管理機制。