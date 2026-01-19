高雄家長「隱匿腸病毒」至少17人感染！校方緊急宣布停課

生活中心／李紹宏報導

高雄市鼓山區某所國小爆發腸病毒群聚感染事件，源頭疑似是醫護背景的家長隱匿女兒病情，導致各班級發生交叉感染。校方今（19）日發佈公告，指出低年級某班級再新增2例確診，該班已達4例，評估後決議明日休業式停課，21日至23日採線上上課。據衛生局最新統計，該校有14名學童就醫診斷為疑似腸病毒。

高雄市鼓山區某間國小爆發腸病毒，目前已累積14名學童就醫。（示意圖／PIXABAY）

根據衛生局疫調發現，腸病毒源頭疑似是一名高年級女童，其醫護背景的家長在女兒已被診斷為疑似腸病毒後，仍讓其到校參加期末考。由於校內實施雙語跑班與社團活動，學童跨班接觸頻繁，導致病毒迅速蔓延，目前已累積14名學童就醫，連同家屬共計17人受波及，也引發其他家長強烈不滿。

廣告 廣告

面對疫情升溫，校方今日緊急發布公告，指出低年級某班級單週內已累計4名病例，為避免交叉感染風險，決議該班級於1月20日休業式當天先行停課。隨後的21日至23日補課期間，該班亦全面採取線上教學措施，鼓勵學生居家自主學習，非必要不入校。

校方補充，目前已針對確診班級完成清消，並維持每週全校性大消毒與固定啟動紫外線燈殺菌。若家長因工作無法照顧停課學生，學校仍會提供基本安置與學習協助。

根據高雄市防疫規定，低年級7日內同一班級若有5名以上疑似病例，應落實停課與通報。衛生局強調將持續督導校方環境清消，並要求嚴格執行「生病不上課」原則。校方也再次呼籲家長，若孩子出現發燒、嘔吐或疑似腸病毒症狀，務必即時通報告知，共同守護校園師生健康。

更多三立新聞網報導

國民黨「以罷制罷」醜聞 黨工認罪求和解！王定宇發文嗆：新版34比0

幸福人夫！陳冠希45歲近況照曝光 網驚：撞臉毛利小五郎

李多慧搭計程車被認出！司機嗨向女兒炫耀 女神下車一舉動超暖

節儉吃剩菜罹大腸癌！譚敦慈婆婆靠「1火鍋進食法」 30年沒復發

