高雄寄生上流「假貴婦」吸金20億逃澳門 雄檢發布通緝

高雄地檢署證實，本月4日已對邱女（右）發布通緝。翻攝自Taiwan台灣「欠錢不還X人公佈區」臉書社團

高雄陽明國小前家長會長邱秀雯，被控近兩年間以每月高額獲利二至三成為誘餌，在高雄教育界及醫界等上流社交圈大舉招攬投資，吸金規模高達新台幣20億元，直到今年初因許多投資人開始領不到錢，案情才曝光。檢警7月間獲報展開調查時，邱女早已搭機潛逃澳門，高雄地檢署本月4日已對邱女發布通緝。

據了解，邱秀雯社交手腕了得，曾先後擔任陽明國小家長會正副會長，平日交遊廣闊，經常受邀出席各界大型活動場合、贊助飲料餐點等，迅速累積人脈網路。

廣告 廣告

檢警查出，邱女的吸金觸角不僅限於校園，更透過黃姓高爾夫球教練，將「魔爪」伸向高爾夫球友圈，包括眾多企業家、名醫等社會高階人士，紛紛因信任邱女的背景及一開始確實收到高額利潤，導致投資金額越滾越大，不少人甚至「加碼」投入，最終血本無歸。

據了解，邱女的吸金模式相當多元且複雜。她初期以開口借錢或投資名義進行招攬，投資項目五花八門，從通訊行到泡沫紅茶店應有盡有。這些公司登記的資本額從數百萬元到5000萬元不等，部分公司的負責人甚至登記在她林姓前夫的名下。

今年初開始，因許多投資人分紅不再入帳，邱女資金周轉出現嚴重缺口，開始避不見面，一名投資高達9000萬元的貴婦驚覺事態不對，持本票直接衝到學校討債，才讓事件徹底曝光。7月起更有多名受害者陸續向檢警提告、報案，但邱女早在檢方接獲相關情資之前就已潛逃出境，雄檢已於本月4日發布通緝。



回到原文

更多鏡報報導

封小紅書惹怒300萬用戶 FB詐騙高十倍不封挨轟雙標！刑事局最新回應

距露營區僅350公尺！南投山區熊出沒注意 仁愛鄉兩部落首見黑熊蹤跡 林保署示警

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中