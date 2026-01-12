高雄富邦開發案天降鐵板！砸壞3機車 工務局勒令停工開罰

高雄富邦凹子底開發案工地，昨日飛出鐵板砸中下方機車。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 高雄富邦凹子底開發案全力趕工，昨日下午突然天降工地鐵板，砸中路旁機車，甚至一名女子牽車經過僅「差幾秒被砸到」，目擊民眾PO文引熱議，高雄市工務局勘查後，確認為承造人缺失並勒令停工，將依建築法開罰9萬元罰鍰。

民眾在社群平台PO文，經過博愛路上大使命教會，目睹富邦大樓工地飛出一塊大型金屬板，當場壓倒路邊停車格3台摩托車，甚至有名女子牽車時差幾秒被砸到，直言「感謝教會的人出來關心安慰真是命大～哈利路亞！」

廣告 廣告

市議員李雅靜在貼文留言表示，已立即通報市府進行調查，避免類似事件再次發生。高雄市工務處指出，獲報後建築管理處委請土木技師公會派員前往勘查，會同起、承造人確認災害原因，已責令承造人改善缺失並勒令停工，將依違反建築法89條處承造人9萬元罰鍰。

建管處指出，本案違反建築法第63條：「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，已責成承造人積極改善，並針對建築工地安全設施全面檢討改善，積極與車輛所有權人協調賠償修繕事宜。

富邦凹子底開發案預計2027年完工，將建造地上47層、最高塔樓近240米的複合型商辦大樓，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等設施，目前漢神百貨三館、南仁湖開設的高雄海洋館、柏文旗下的運動娛樂事業都確定進駐。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

殺人償命，天經地義！ 司法節民間團體集結高雄反廢死遊行

宜蘭男持斧頭車道叫囂遭警送辦 辯稱車輛噪音太吵