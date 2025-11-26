高雄富邦馬拉松主視覺勇奪美國 Graphis 銀獎 讓世界看見「K」字美學

2026高雄富邦馬拉松再傳捷報！高雄市運動發展局表示，明年1月10至11日於國家體育場舉行的賽事主視覺，勇奪全球頂尖設計獎——美國 Graphis Advertising Awards 2026 銀獎肯定，讓高雄的城市品牌在國際舞台再度亮眼。

運發局長侯尊堯表示，Graphis 有「設計界的聖經」之譽，向來是全球最具影響力的專業評選之一。此次以「Kaohsiung」的 K 字為核心創意，透過流動線條、強烈色彩與奔跑動勢，象徵港都速度與熱情，能在國際競爭中脫穎而出，不僅是視覺設計的榮耀，更代表高雄城市精神被世界看見。

↑圖說：2026高雄富邦馬拉松主視覺榮獲國際設計大獎Graphis銀獎殊榮。（圖片來源：月森設計/高雄市運發局提供）

Graphis 源自同名國際設計權威雜誌《Graphis》，自1944年創刊，八十年來持續收錄全球最具代表性的設計、廣告、攝影與插畫作品，其年鑑更被視為設計產業的重要風向球。能獲獎意味作品具備全球水準與專業影響力。

高雄富邦馬拉松作為全台指標性城市馬拉松，近年因專業賽事與獨特城市風貌深受跑者青睞。本屆主視覺以高張力構圖與港都意象打造鮮明品牌辨識度，呈現高雄作為海港城市的能量與國際視覺語彙。

為拉近大眾距離，視覺延伸更邀請台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊成員 Mingo 朴旻曙與旅日田徑新星簡子傑共同入鏡，再配合多元廣宣策略，使賽事在社群討論度與參與度全面升溫。

↑圖說：2026高雄富邦馬拉松主視覺與各國眾多出色作品同獲獎項。（圖片來源：月森設計/高雄市運發局提供）

運發局指出，這項國際獎項的肯定，是高雄推動「運動 × 設計 × 城市」跨界策略的重要里程碑，也展現台灣運動品牌的創意能量。「高雄不只要辦好賽事，更要打造屬於城市的文化語彙，向世界展現這座城市的速度與創意。」侯尊堯說。

本次得獎視覺由國立高雄科技大學文創系陳育民老師與月森設計總監戴怡平聯手打造，以整合美學、品牌策略與運動精神的專業能量，成功提升高雄富邦馬拉松的國際形象。

運發局補充，市府將持續參與國際設計競賽，推進賽事專業化與國際化，並結合設計、影像、科技等跨界合作，提高高雄在全球運動城市版圖中的能見度，吸引更多國際跑者走進高雄，感受城市魅力。

