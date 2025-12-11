高雄富邦馬拉松倒數30天 北高雄總動員組啦啦隊應援跑者

2026高雄富邦馬拉松（高富馬）進入倒數30天，高市府運動發展局今年首次將賽事路線向北延伸，串聯楠梓、橋頭、岡山、彌陀、梓官等行政區。為讓馬拉松成為真正的城市慶典，運發局近來走進各地社區舉辦說明會，邀請里長、宮廟與在地團體共組「社區啦啦隊」，沿途以加油聲與地方特色美食替選手補給，獲得地方熱烈響應。

↑圖說：運發局侯尊堯長出席高富馬地方說明會號召區里為跑者加油（圖片來源：高雄市運發局提供）

今年高富馬將於明年1月10、11日登場，賽事自世運大道起跑，經高雄都會公園、岡山空軍官校、漯底山自然公園、南寮、蚵仔寮漁港等景點，最終回到跑者熟悉的高雄國家體育場田徑場。運發局長侯尊堯帶領團隊親自走訪北高雄行政區，希望透過更緊密的溝通，讓賽事與城市共好。

地方也紛紛拿出最具「高雄味」的應援方式。梓官延續往例端上招牌烏魚子，橋頭在補給站加入口碑響亮的肉包；彌陀彌壽宮更派出電音三太子與戰鼓陣，準備給跑者震天加油。岡山區公所則準備羊肉料理與法國藍帶可頌作為「私補」，並提前替明年岡山燈藝節暖身，展現極高的動員力與創意。

↑圖說：沿路城市啦啦隊為跑者加油吶喊（圖片來源：高雄市運發局提供）

侯尊堯表示，高富馬已成為凝聚城市的年度盛事，最動人的賽道風景就是滿滿的人情味。希望透過公私協力，打造如日本馬拉松般的「城市×社區」共創模式，讓跑者在每一步都感受到高雄的熱情。

運發局也呼籲北高雄居民在1月11日踴躍加入加油行列，以最熱烈的掌聲和歡笑迎接選手，讓高雄因馬拉松更具溫度、也讓世界看見城市的活力。

