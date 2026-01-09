高雄富邦馬拉松周六開跑！運發局推「賽前10大懶人包」

高雄富邦馬拉松將於1月10日、11日在高雄國家體育場盛大開跑，高市府運發局9日推出「賽前10大重點懶人包」。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄富邦馬拉松將於1月10日、11日在高雄國家體育場盛大開跑，此次賽事路線首度向北延伸，串聯橋頭、梓官、岡山、彌陀等行政區，高市府運發局9日推出「賽前10大重點懶人包」，一次為大家解答交通、報到、起跑時間、賽事亮點與觀賽資訊。

運發局表示，本屆賽事終點設於高雄國家體育場田徑跑道，跑者將在全新蒙多跑道上進行最後衝刺，感受國際賽事等級的完賽榮耀。歡迎市民朋友於賽道沿線或於國家體育場看台座位區觀賽，近距離為跑者加油，感受熱血時刻。

廣告 廣告

運發局提醒，1月10日、11日將於賽道路線實施交通管制，不開放車行，競賽期間將有17條公車路線受影響，而捷運與台鐵將加開班次，為響應節能減碳，此屆賽事特別加碼贈送親自報到跑者「號碼布紀念扣」。

除了賽事以外，高雄富邦馬拉松也舉辦高雄熊、蜜柑等吉祥物接力賽＆最速恐龍爭霸賽，爆笑演出深受親子歡迎。賽事補給部分，除基本水與運動飲料外，今年更升級為「高雄美食地圖」，包括岡山三寶、藍帶可頌、橋頭肉包、一口烏魚子等，讓跑者一路補給、一路品味高雄美食。

此外，此屆賽事大力推動「社區啦啦隊」，沿線動員楠梓、橋頭、岡山、彌陀、梓官區的宮廟、學校熱情響應，還包括社區媽媽加油團、宋江陣、鑼鼓陣、皮影戲偶等，要以最熱情的高雄人情味應援，陪跑者完成每一公里。

更多中時新聞網報導

阿里山黑熊 4度入工寮覓食

胡瓜今年除夕在民視

蕭敬騰淚送林光寧 「當一家人是最大幸福」