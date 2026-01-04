高雄富邦馬拉松將登場 「特色補給站」結合在地美味

南部中心／曾依翔 廖錦雄 高雄市報導

2026高雄富邦馬拉松將在1月10、11號登場，賽道首次往北延伸至橋頭、岡山與彌陀區，今年特別規劃17站特色補給站，搭配在地美味全面升級，包括創立90年的橋頭肉包和岡山藍帶可頌都有，要讓參賽者征服賽道同時，也能大啖高雄美食。





包子皮內，放入肉餡還加蛋黃香菇，快手包起來。推入蒸籠，幾分鐘後，一顆顆白胖胖的肉包就出爐了，冷冷天氣，暖呼呼的包子更讓人胃口大開，這是高雄橋頭傳到第三代，創立90年的包子店，只要一開門顧客上門就沒停過。顧客說餡多皮薄真的是非常地Q彈美味。在地美食將要登上2026高雄富邦馬拉松，外型和尺寸，也做了貼心設計。橋頭太成肉包業者陳又菁說這款的包子因為富邦馬拉松，這一次的顏色是定調為橘色，那個顏色讓我們看起來，好像很有力量的一個橘色，正常版的（肉包）是150克，然後我們有把它縮小到100克，讓它就精緻化。

高雄富邦馬拉松，賽道首次往北延伸至橋頭、岡山與彌陀區，美到像藝術品的岡山藍帶可頌，是給全馬跑者的加碼補給品。WOW的店可頌店業者李侑昌表示對跑者來說有時候會想要那一種，一口的那一種大小，所以我們就特別準備比較小一點的，那一種口頌的尺寸版本，讓它會比較選手可以帶著走，也可以比較快方便食用，我們也提供我們正常的可頌，讓大家可以吃到比較完整的風味。今年的比賽，除了繼續推出烏魚子和特色夜市美食補給站，還加入橋頭肉包和藍帶可頌，17個特色補給站，要讓跑者跑過高雄也能把港都美味吃透透。





