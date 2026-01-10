高雄富邦馬拉松明開跑! 逗趣恐龍組今登世運場館

南部中心／蘇晟維、陳凱茂 高雄報導

高雄富邦馬拉松11日清晨要開跑，10日先登場的是恐龍組的賽事，一大早世運主場館滿滿的恐龍在暖身，場面十分逗趣，而今年主辦單位還推出吉祥物接力賽，高雄市長陳其邁，還有有意參加市長初選的幾位民進黨委員，包括邱議瑩、賴瑞隆與林岱樺，也下場參賽，也讓這場接力賽，多了幾分政治味。

高雄富邦馬拉松，「恐龍組」10日一大早率先登場。（圖／民視新聞）

槍聲一響，跑道上的恐龍，紛紛賣力向前狂奔，就看到恐龍的頭被風吹到歪斜，畫面十分逗趣，高雄富邦馬拉松週六趣味組先登場，一年一度的"恐龍馬"，讓世運主場館有如回到侏儸紀時期。

高雄市長陳其邁與三位有意參選市長的立委參與趣味接力賽。（圖／民視新聞）

參加民眾說，「沒辦法吸太多氣，第一次參加覺得滿有趣的。」參賽的恐龍跑得是上氣不接下氣，不只恐龍吸睛，主辦單位還舉辦了吉祥物接力賽，請來有高人氣的蜜柑站長、高雄熊，還有大義與唐基，跟他們組團較勁的，當然是這個人，高雄市長陳其邁這次拉著市議員黃文益，一起騎恐龍現身，參加接力賽，而有意參選高雄市長的立委賴瑞隆、邱議瑩與林岱樺，也下場一起同樂，既然是接力賽跑，初選民調在即，誰來接陳其邁的棒子，就有點學問囉。

陳其邁賽後狂遭邱議瑩吐槽。（圖／民視新聞）

果然是那個好想把棒子交給她的人，邱議瑩起跑後，年過60的陳其邁，就在後面直呼「好喘、好喘」，終於喘到終點站，被邱議瑩吐槽「市長沒有在運動」，陳其邁反駁自己真的有在運動，「有在練、有在練，歌也有在練」，也被一旁的邱議瑩再吐槽說，「歌練在哪裡？」，陳其邁不甘示弱回應「等我卸任的時候你會嚇一跳！」，接著現場唱了兩句紅豆要為自己澄清，但講到初選議題，陳其邁說，「初選之後一定要團結，高雄我們一定不能輸。」

高雄富邦馬拉松，10日邀吉祥物共同舉辦趣味接力賽。（圖／民視新聞）

畢竟趣味組，大家開心就好，就盼選舉廝殺，誰輸誰贏，也要有運動家風度，才能團結一致，贏得最後勝利。

