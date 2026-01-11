高雄富邦馬拉松萬人起跑 李懷仁副市長：以高雄馬推動城市行銷

高雄富邦馬拉松全馬鳴槍起跑。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

二０二六高雄富邦馬拉松」十一日進行第二天賽程，今年賽會不僅主視覺榮獲美國Graphis廣告獎銀獎肯定，展現「K」字線條的港都活力，也吸引了三十五個國家地區、五百四十位國際跑者參加，賽會代言人台鋼雄鷹啦啦隊女神Mingo朴旻曙更與運發局長侯尊堯、教育局長吳立森一同挑戰人生首場半馬賽事。

副市長李懷仁表示，藉馬拉松推動城市行銷，讓跑者體驗高雄美景、美食和市民熱情。最後順利完賽的侯尊堯局長也表示，希望持續推動馬拉松文化，讓慢跑風氣在各年齡層向下扎根。

凌晨五時三十分在高雄市副市長李懷仁、富邦人壽資深副總經理陳寬偉、運動發展局長侯尊堯等貴賓共同鳴槍後依序起跑；副市長李懷仁表示，今年賽道往北跑，跑者可以看到許多高雄美景及體驗在地居民的熱情，這次的補給也充滿高雄味，有橋頭肉包、岡山羊肉爐及彌陀虱目魚丸，要讓大家吃得盡興；也謝謝富邦人壽加碼本土選手破全國紀錄獎金，舉辦馬拉松是在推動城市行銷，也期待市民能夠積極參與運動、強健身體，享受健康生活。

富邦人壽資深副總經理陳寬偉表示，今年富邦人壽積極於現場提供升級的賽後按摩，為輪椅及視障跑者增設手部舒緩、專人服務，並宣導防詐落實保險本業公平待客精神。同時，今年不僅起終點區有富邦人壽在地同仁加油團為跑者們應援，更有富邦企業志工們於賽場熱心服務，使來自品牌的正向力量擴大傳遞，成為幫助跑者創下佳績的支持動力。

今年賽事在各國頂尖跑者激烈競爭下，全馬男子組及女子組冠軍分別由日本選手作田直也以二小時十四分四十三秒及肯亞選手Musau Jemimah Wayua以二小時三十七分十秒奪冠。

國內全馬男子組第一名由選手周鴻宇拿下。 （記者王正平翻攝）

國內全馬男子組第一名為周鴻宇以二小時三十二分三秒稱霸，賽後表示今年第一次參加高雄富邦馬拉松的全馬賽事，溫度上很舒服，整體賽道及氛圍很不錯，從台北馬到高雄馬，持續累積訓練及比賽經驗，今天比較多時間是獨跑，可惜成績未達預期，將再繼續努力提升成績。

國內全馬女子組第一名則由高雄在地選手洪琪雯以二小時五十六分五十秒率先衝線，她說平時長住馬來西亞，這次特地飛回來參加高雄馬，也是她第一個破3的馬拉松賽事，天氣和賽道都很給力，也會期待再來參加高雄馬。

半馬男子組冠軍由日本選手久田淳司以一小時八分五十五秒稱王；女子組冠軍則由「不死鳥」謝千鶴以一小時二十三分八秒再度封后，她表示，台北馬拉松完只休息一天就開始為高雄馬準備，但又得到腸胃炎休息好幾天，所以賽前沒特別設定目標，這次賽事可以跑回田徑場的氛圍很棒。

高雄富邦馬拉松延續運動平權理念，持續舉辦輪椅組、視障組，並提供視障組參賽陪跑者服務，運動平權組的半馬運動輪椅組冠軍為洪昱森；全馬視障組男子組冠軍為李協興，全馬視障組女子組冠軍為張雅惠，半馬視障男子組冠軍為劉育瑋，半馬視障女子組冠軍為呂千毓。

第一次挑戰半馬的運發局侯尊堯局長最終以二小時九分順利完賽，他表示，去年八月便投入規律訓練，親自參賽更能感受沿線社區啦啦隊民眾的付出，感謝市民的加油吶喊和補給，過去民眾在路口被擋下來，可能不耐煩或怨言，今年市府努力將這些聲音轉換成加油聲，這就是我們要推動的馬拉松文化。

侯尊堯指出，市府運發局正積極推廣5K RUN與專業跑步班、減重班，希望讓慢跑風氣在各年齡層向下扎根，除促進市民健康與解決肥胖問題外，更期待未來參賽人數可以突破兩萬人。