高雄富邦馬拉松萬人起跑

高市運動發展局主辦、富邦人壽冠名贊助的高雄年度運動盛會「二○二六高雄富邦馬拉松」於昨（十一）日在高雄國家體育場熱力起跑，今年賽會不僅主視覺榮獲美國Graphis廣告獎銀獎肯定，展現「K」字線條的港都活力，也吸引了三十五個國家地區、五百四十位國際跑者參加，賽會代言人台鋼雄鷹啦啦隊女神Mingo朴旻曙更與運發局長侯尊堯、教育局長吳立森一同挑戰人生首場半馬賽事，最後順利完賽的侯尊堯局長表示，希望持續推動馬拉松文化，讓慢跑風氣在各年齡層向下扎根。（見圖）

本屆高富馬賽道路線自高雄國家體育場起跑後，首度向北延伸至橋頭、岡山、彌陀等北高雄行政區，跑者沿途行經高雄都會公園、岡山空軍官校、漯底山自然公園及南寮，再往南至蚵仔寮漁港等景點，飽覽高雄山海河港多元風貌，終點再度回到廣受跑者期待的高雄國體場田徑跑道；本屆賽會前，運發局特別號召社區民眾、學校、跑團、企業及廟宇組成地方啦啦隊加油團沿途大聲為跑者加油，更提供各區經典在地美食，為選手補充體力，共規劃十七個公設補給站，將高雄在地名產搬上賽道補給，包含橋頭「太成肉包」特別研發的粉橘色限定版肉包、岡山三寶（羊肉爐、龍眼蜜、豆瓣醬），以及岡山名店「WOW的店」提供的藍帶可頌。此外，深受跑者喜愛的烏魚子、旗山香蕉蛋糕，以及烤香腸、炸魷魚等夜市美食，讓跑者體會「跑過高雄、吃遍高雄」，共同寫下賽會美好回憶。

副市長李懷仁指出，今年是高雄富邦馬拉松第十六年賽事，感謝富邦人壽對高雄馬拉松的支持，也歡迎日本友好城市的跑者來參加，今年賽道往北跑，跑者可以看到許多高雄美景及體驗在地居民的熱情，這次的補給也充滿高雄味，有橋頭肉包、岡山羊肉爐及彌陀虱目魚丸，要讓大家吃得盡興；也謝謝富邦人壽加碼本土選手破全國紀錄獎金，舉辦馬拉松是在推動城市行銷。

富邦人壽資深副總經理陳寬偉提到，很高興能與高市府運發局攜手於高雄富邦馬拉松深耕「運動平權」，為提供輪椅及視障跑者更好的參賽體驗，今年富邦人壽積極於現場提供升級的賽後按摩，為輪椅及視障跑者增設手部舒緩、專人服務，並宣導防詐落實保險本業公平待客精神。

運發局正積極推廣5K RUN與專業跑步班、減重班，希望讓慢跑風氣在各年齡層向下扎根。

今年賽事圓滿落幕，全馬組總冠軍維持獎金三十萬元、國內組冠軍獎金十萬元，富邦人壽更加碼「本土選手破全國紀錄獎金」六十萬元，總獎金高達二百九十六萬三千四百元。該賽事跑衣採用再生布料製作，各項手冊及證書電子化，以環保紙袋包裝選手物資，盡力實踐綠色賽事理念。