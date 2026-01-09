高雄富邦馬拉松賽事、交通、特色補給全公開

▲2026高富馬最速恐龍爭霸賽回歸國體場田徑場內舉行。（圖／高市府運發局提供）

[NOWnews今日新聞] 2026高雄富邦馬拉松即將於1月10日及1月11日在高雄國家體育場盛大開跑。本屆賽事路線首度向北延伸，串聯橋頭、梓官、岡山、彌陀等行政區，不僅跑進城市日常，更結合在地美食與社區應援，打造最具高雄特色的城市馬拉松。

為協助跑者與市民朋友掌握賽前重要資訊，高市府運動發展局特別精選「賽前10大重點懶人包」。包含「終點回歸國體場田徑場、市民可上看台觀賽」。「賽道路線進行交通管制，不開放車行」，賽事期間左營區、楠梓、橋頭、岡山、彌陀、梓官等行政區將進行交通管制，賽事路線使用道路不開放車行。完整交通管制資訊請至高雄富邦馬拉松官網交管專區查詢。

▲2026高富馬交通管制改道路線圖。（圖／高市府運發局提供）

「捷運與臺鐵加開班次，跑者清晨也能安心抵達」，為了讓每一位高雄富邦馬拉松跑友安心抵達起跑點，高雄捷運特別於1月11日(日)當日提早發車，臺鐵也特別加開班次，供鄰近縣市跑者運用。

今年也特別規劃「高雄熊、蜜柑等吉祥物接力賽&最速恐龍爭霸賽」等。另外還有「17+補給站美食再升級」自5公里起，每2.5公里設置補給站，除基本水與運動飲料外，今年更升級為「高雄美食地圖」，包括岡山三寶、藍帶可頌、橋頭肉包（高富馬限定版）、虱目魚丸、一口烏魚子、夜市香腸、旗魚黑輪、新鮮水果等，讓跑者一路補給、一路品味高雄。

▲高雄熊.蜜柑等吉祥物啦啦隊接萌力PK賽。（圖／高市府運發局提供）

「社區啦啦隊熱情應援」本屆賽事大力推動「社區啦啦隊」，沿線動員楠梓、橋頭、岡山、彌陀、梓官區的宮廟、學校熱情響應，還包括社區媽媽加油團、宋江陣、鑼鼓陣、皮影戲偶等，要以最熱情的高雄人情味應援，陪跑者完成每一公里。

「選手必讀參賽手冊」參加賽事選手可至官方連結下載選手手冊，內含報到指南、賽道地圖、交通管制及交通管制等完整資訊。

高市府運發局指出，2026高雄富邦馬拉松不僅是一場運動賽事，更是一場城市嘉年華。誠摯邀請市民朋友為跑者加油，一同迎接2026年初最熱血、最有活力的高雄盛事。掌握更多賽事資訊，請關注高雄市政府運動發展局臉書，高雄富邦馬拉松臉書。

