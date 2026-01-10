高雄富邦馬拉松首日休閒組開跑 陳其邁與吉祥物啦啦隊趣味PK 恐龍競速賽炒熱國體場

記者王正平／高雄報導

「二０二六高雄富邦馬拉松」十日於國家體育場登場，首日活動由五公里休閒組及寵物路跑嘉年華率先開跑，國家體育場內則有超過二百隻恐龍狂奔的「侏羅紀」奇觀，今年更首度邀請超人氣吉祥物與啦啦隊女孩共同競速，將現場氣氛炒熱至最高點。

首日5K休閒組創意造型以「水」為主題，融合海港、河岸景觀與永續循環意象，許多民眾帶著寵物、闔家大小一起參賽同樂，今日也有視障組與運動輪椅組共同參加休閒組競賽，展現高雄富邦馬拉松多元平權的共融精神。

廣告 廣告

市長陳其邁表示，今年是富邦馬拉松沿線可以欣賞高雄的風景和

「二０二六高雄富邦馬拉松」首日活動由五公里休閒組率先開跑。 （記者王正平翻攝）

海邊豐厚的人情味及美食，還有恐龍、吉祥物、啦啦隊的趣味競賽，希望可以吸引更多的馬拉松的愛好者和市民共同參與，這幾年我們持續推動高雄富邦馬拉松，希望藉由高富馬的活動，可以培養民眾參與馬拉松、提升運動風氣。

在備受期待的恐龍賽前，由「重量級巨星」組成的應援團先行引爆話題。高雄熊、蜜柑站長、海神布浪尼、義大大義、唐基及富邦邦妮等吉祥物，聯手富邦與海神啦啦隊女孩組成夢幻戰隊。他們挑戰了「天旋地轉」原地旋轉、揮棒「打擊王」及「套圈圈」等趣味關卡。吉祥物們笨拙卻努力的動作，搭配啦啦隊的熱力四射，讓看台區笑聲與尖叫聲不斷。

接著「最速恐龍爭霸賽」今年吸引二百一十二隻恐龍報名，各式恐龍在田徑場跑道上賣力狂奔，場面壯觀逗趣，笑聲不斷，最終由來自台鋼足球隊的王睿與在高雄港警局服務的李芷涵分別奪得男女組冠軍，獲得七千五百元獎金；王睿也稱霸去年草原恐龍競速，他表示，今年在田徑場上好跑很多，拿到獎金後要買禮物送給女朋友。女子冠軍李芷涵表示這是她第一次參賽，很好玩，好在平常就有保持運動習慣，拿到獎金第一個念頭是要去打瘦瘦針。

陳其邁市長參加趣味接力賽。 （記者王正平翻攝）

富邦人壽資深副總經理陳寬偉表示，很高興能連續六屆與高市府運動發展局攜手，打造所有愛跑民眾都能同樂的城市賽道，富邦人壽不僅再次號召在地同仁組成跑團共襄盛舉，熱鬧參與休閒組賽事及寵物嘉年華，為激勵台灣好手於隔日全馬、半馬組賽事創造佳績，也再度與運動發展局合作設置總額新台幣六十萬元的「本土選手破全國紀錄獎金」。另為響應賽事環保理念，富邦人壽更於現場推出守護海洋貼畫、打擊塑膠活動，邀請大家來享受路跑樂趣的同時，也一起加入愛護地球行列。

十一日賽事將進入專業競技部分，包含全馬與半馬組，另外視障組及輪椅組也納入正式競賽項目。運發局提醒參賽者，近日早晚氣溫較低，熱身與保暖務必做足，歡迎市民朋友一同在賽道上為選手加油，展現高雄這座馬拉松城市的活力與熱情。