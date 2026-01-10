高雄富邦馬拉松 熱絡

「二○二六高雄富邦馬拉松」昨（十）日於高雄國家體育場熱鬧開跑，吸引眾多跑者及民眾踴躍參與，現場氣氛熱絡；高市府毒品防制局把握大型體育賽事人潮，結合「運動紓壓、遠離毒品」理念進行反毒宣導，呼籲民眾建立健康生活型態，從日常中強化拒絕毒品的能力。

毒防局陳盈秀局長表示，規律運動不僅能增進心肺功能，更是現代人紓解壓力、調適情緒的重要方式；透過運動，大腦會自然分泌「腦內啡」等正向神經傳導物質，有助於降低焦慮感、穩定情緒，並提升面對壓力與挫折的心理韌性。對於長期承受生活、工作或學業壓力的民眾而言，若能將運動融入日常生活，建立規律作息與健康生活型態，有助於維持身心平衡，是預防藥物濫用、遠離毒品誘惑的重要關鍵。

為深化反毒宣導成效，毒防局於活動現場規劃多項趣味互動闖關活動，將毒品防制觀念、藥癮輔導資源及相關求助管道等重要資訊，系統性融入宣導服務中；該活動吸引眾多跑者及親子家庭踴躍參與，讓民眾在參與運動、享受活動氛圍的同時，也能以輕鬆易懂的方式學習正確防毒知識。

防毒工作有賴跨領域合作與長期深耕，未來將持續結合體育賽事、文化活動及社區宣導等多元管道，強化反毒教育深度與廣度，並鼓勵民眾培養健康生活習慣、將運動融入日常生活，攜手打造無毒、健康且安全的宜居高雄；毒防局呼籲民眾提高警覺，切勿因一時好奇或誤信而接觸「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈）或其他不明來源物質，如有毒品相關疑問或需要協助，可就近洽詢各里毒防關懷站，或撥打二十四小時免付費毒防諮詢專線○八○○七七○八八五。