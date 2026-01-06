高雄富邦馬拉松1/10熱情開跑 稅捐處結合租稅宣導

高雄市稅捐處為傳達給民眾最新稅務訊息，將於一月十及十一日上午七時至十一時在高雄世運主場館，結合高市府運動發展局「二○二六高雄富邦馬拉松」活動辦理租稅宣導活動。

稅捐處今(六)日說明，當日現場設置稅務諮詢服務台，提供地方稅稅務諮詢及節稅規定，輔導民眾下載財政部統一發票兌獎APP存發票，並宣導稅籍異動即時通服務及電子稅單、線上查繳稅、網路申辦、轉帳納稅、直撥退稅等便民服務措施，歡迎民眾踴躍參與！

稅捐處表示，為預防不動產詐騙案件發生，財政部自一一四年七月一日起正式推出「稅籍異動即時通」服務；經申請並完成信箱驗證，日後當不動產所有人名下的房屋或土地發生契稅或土地增值稅申報時，系統將即時發送電子郵件、手機簡訊或LINE推播通知，讓您即時掌握名下不動產申報移轉第一手資訊，協助把關財產安全。民眾可以持國民身分證，就近至地方稅稅捐稽徵機關填寫申請書臨櫃申請，一處即可申辦二十一縣市土地增值稅及契稅申報異動通知；也可以自然人憑證、行動自然人憑證或已註冊健保卡等憑證驗證登入，透過地方稅網路申報作業線上申辦，輕鬆在家上網申請，歡迎多加利用。